TP.Châu Đốc: Một cán bộ công an bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ

Ngày 2.1, đại tá Lê Phú Thạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, cùng lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh An Giang đến thăm hỏi, động viên thiếu tá Thái Văn Tâm, Cán bộ Đội Tổng hợp Công an TP.Châu Đốc. Thiếu tá Tâm là cán bộ công an bị chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ.



Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang (thứ 2, từ trái qua) và đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang thăm hỏi, động viên thiếu tá Thái Văn Tâm

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 1.1, thiếu tá Thái Văn Tâm cùng tổ công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn TP.Châu Đốc. Khi đến đoạn đường Phan Đình Phùng thuộc tổ 6, P.Châu Phú B, tổ tuần tra phát hiện Dương Văn Hậu (ngụ địa phương) đứng giữa đường, cầm dao tự chế vung dao chém người đi đường. Nhận thấy hành vi của Hậu quá nguy hiểm, thiếu tá Tâm liền đến khuyên ngăn bỏ vũ khí nhưng Hậu hung hăng không nghe.

Để tránh hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, anh Tâm chủ động trấn áp Hậu. Trong lúc giằng co bắt giữ Hậu, anh Tâm bị Hậu dùng dao tự chế chém trúng vào tay, gây mất máu nặng.

Lúc này, lực lượng chi viện Công an TP.Châu Đốc đã kịp thời đến hỗ trợ đưa thiếu tá Tâm đi bệnh viện cấp cứu. Riêng Dương Văn Hậu đã bị lực lượng Công an TP.Châu Đốc bắt giữ để xử lý theo quy định.

Tại bệnh viện, thiếu tá Thái Văn Tâm được chẩn đoán gãy xương ở cánh tay và đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Hiện tại anh Tâm vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Dương Văn Hậu cầm dao tự chế chống trả lại thiếu tá Thái Văn Tâm vào tối 1.1.2024

Đại tá Lê Phú Thạnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của thiếu tá Tâm trong việc giữ gìn, đảm bảo an ninh trật vì bình yên cuộc sống nhân dân; đồng thời động viên thiếu tá Tâm an tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe để sớm trở lại sinh hoạt, công tác.

Hiện vụ việc Dương Văn Hậu cố ý chống trả, gây thương tích cho thiếu tá Thái Văn Tâm đang được lực lượng Công an TP.Châu Đốc điều tra, xử lý theo quy định.