TP.Đà Nẵng: Tạm giữ 2 nghi phạm điều chế loại ma túy mới

Chiều 25.1, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự 2 nghi phạm Đoàn Phạm Quốc Huy (22 tuổi, ngụ P.Mỹ An) cùng Huỳnh Tuấn Hải (20 tuổi, ngụ P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi điều chế loại ma túy mới.

Trước đó, lực lượng trinh sát Công an Q.Ngũ Hành Sơn phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số nghi phạm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an nhận thấy nhóm này hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nên đã đề xuất và được lãnh đạo Công an Q.Ngũ Hành Sơn cho xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, lúc 23 giờ ngày 24.1, các tổ trinh sát trong ban chuyên án đột kích một căn hộ ở chung cư cao cấp ở biển Đà Nẵng (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), khống chế Đoàn Phạm Quốc Huy cùng Huỳnh Tuấn Hải.

Tang vật thu giữ tại hiện trường NGUYỄN TÚ

Tang vật thu giữ tại căn hộ cao cấp gồm 44 viên thuốc lắc, 8 gói hàng khay Ketamine, 1 gói ma túy đá, 1 hộp cần sa, 5 kg bột màu, 11 viên nén ma túy, 1.000 vỏ bao ni lông bên ngoài có các nhãn hiệu nước giải khát.

Bên cạnh đó còn có 1 số dụng cụ đóng gói ma túy như 1 máy ép bao ni lông, 1 bình khò, 3 cối chày để nghiền ma túy. Tại hiện trường, ngoài số tang vật nêu trên, cơ quan công an còn thu giữ thêm 1 cây súng tự chế, 1 cây kiếm.

Số ma túy mới ngụy trang trong "nước vui", nước giải khát NGUYỄN TÚ

Huy và Hải khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho người nghiện, dân chơi trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Tại căn hộ, các nghi phạm thuê để làm sào huyệt tự điều chế ra loại ma túy mới dạng "nước vui" bằng cách trộn nhiều hóa chất, tinh dầu và các loại ma túy với nhau.

Nguyên do, số ma túy này đang được giới trẻ ưa chuộng nhờ núp bóng, ngụy trang trong các gói cà phê nên bán với giá cao và lãi nhiều.

Kiếm, súng trong căn hộ NGUYỄN TÚ

Công an Q.Ngũ Hành Sơn cho biết, tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, trong ngày 25.1, cơ quan công an kiểm tra một khách sạn trên địa bàn P.Mỹ An, bắt giữ thêm 3 nghi phạm đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mua của Hải và Huy.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an Q.Ngũ Hành Sơn điều tra làm rõ.