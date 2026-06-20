TP.HCM: 10 giờ nỗ lực cứu sống bé trai 11 tuổi bị xe cán qua người

Ngày 20.6, Sở Y tế TP.HCM cho biết các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu cùng sự hỗ trợ chuyên môn liên tục từ xa của các chuyên gia hồi sức, cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 đã cứu sống một bé trai 11 tuổi bị xe cán qua người.

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 14.6, bé H. (11 tuổi) đi xe máy cùng mẹ và em gái thì gặp tai nạn giao thông. Bé H. không may bị ô tô cán qua người.

Bệnh nhi được đưa vào Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, rối loạn tri giác, nguy cơ sốc đa chấn thương đe dọa tính mạng. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương nghiêm trọng vùng ngực và bụng, xác định đây là trường hợp đa chấn thương nặng cần phẫu thuật cấp cứu ngay.

Ê kíp phẫu thuật đã khẩn trương cắt lách, dẫn lưu màng phổi và dẫn lưu ổ bụng để kiểm soát tổn thương. Tuy nhiên sau mổ, tình trạng bé trai 11 tuổi bị xe cán qua người tiếp tục diễn tiến rất nặng với suy hô hấp tiến triển, tụt huyết áp kéo dài, sốc nặng phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao. Trong quá trình điều trị, bệnh nhi xuất hiện phù phổi cấp và ngưng tim một lần, phải hồi sức tim phổi liên tục khoảng 15 phút.

Bé trai 11 tuổi bị xe cán qua người rất nguy kịch nhưng đã được các bác sĩ cứu sống thành công ẢNH: BV

Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu khẩn trương kết nối hội chẩn từ xa với các chuyên gia cấp cứu và hồi sức ngoại của Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các chuyên gia Bệnh viện Nhi đồng 1 đã hỗ trợ chuyên môn liên tục, theo dõi sát diễn biến lâm sàng và hướng dẫn chi tiết các biện pháp hồi sức chống sốc, điều chỉnh dịch truyền, sử dụng thuốc vận mạch, tối ưu thông số máy thở cũng như xử trí các biến chứng phát sinh.

Trong suốt giai đoạn nguy kịch nhất, kênh hội chẩn từ xa giữa hai bệnh viện được duy trì liên tục. Các chuyên gia Bệnh viện Nhi đồng 1 đồng hành cùng ê kíp điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu để cập nhật tình trạng bệnh nhi theo thời gian thực, đánh giá đáp ứng điều trị và đưa ra chỉ định chuyên môn phù hợp.

Sau hơn 10 giờ hồi sức tích cực, tình trạng huyết động (các yếu tố liên quan đến chuyển động và lưu lượng của máu trong hệ tuần hoàn) và hô hấp của bệnh nhi từng bước cải thiện, vượt qua giai đoạn nguy kịch. Khi các chỉ số sinh tồn tạm ổn định và đủ điều kiện vận chuyển an toàn, hai bệnh viện thống nhất phương án chuyển viện.

Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục hướng dẫn quy trình vận chuyển cấp cứu, chuẩn bị nhân lực, phương tiện và các phương án xử trí trên đường chuyển viện. Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 lúc 1 giờ sáng ngày 15.6 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại đây, bệnh nhi được tiếp nhận trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, rối loạn tuần hoàn, không tự thở. Các bác sĩ chẩn đoán sốc đa chấn thương, tràn dịch màng tim, tràn khí màng phổi phải và chấn thương lách nặng đã được cắt lách trước đó.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực bằng thở máy, thuốc vận mạch liều cao, kháng sinh tĩnh mạch, truyền máu và hồi sức chuyên sâu, bệnh nhi đã cai máy thở thành công, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Hiện bệnh nhi được tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.