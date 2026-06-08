Báo động đỏ liên viện cứu sống nữ sinh 17 tuổi bị xe container cán ở TP.HCM

Ngày 8.6, Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết vừa kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để cứu sống nữ sinh L.T.K.H (17 tuổi, ở TP.HCM) trong tình trạng đa chấn thương nguy kịch sau khi bị xe container cán lên người.

Trước đó, ngày 2.6, H. cùng em trai được mẹ chở bằng xe máy, em trai 5 tuổi ngồi giữa. Do va chạm với xe container chạy cùng chiều từ phía sau, ba mẹ con ngã xuống đường. H. bị bánh xe cán qua vùng đùi phải và được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, cho biết nữ sinh nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, da niêm nhợt, không đo được mạch và huyết áp. Các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương nghiêm trọng gồm gãy xương đùi phải, gãy khung chậu, tổn thương cột sống thắt lưng, chấn thương ngực, bụng và dập nát phức tạp vùng tầng sinh môn.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình nỗ lực cứu sống nữ sinh bị đa chấn thương nguy kịch ẢNH: BSCC

Ngay sau đó, Bệnh viện Nhi đồng thành phố kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, hồi sức tích cực, truyền máu khẩn cấp và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện nữ sinh bị đứt tĩnh mạch thận trái, gây chảy máu nghiêm trọng trong ổ bụng. Để cứu tính mạng nữ sinh, ê kíp buộc phải cắt bỏ thận trái nhằm cầm máu. Đồng thời, các bác sĩ xử trí tổn thương khung chậu, dẫn lưu màng phổi, mở hậu môn tạm và xử lý nhiều vết thương dập nát phức tạp.

Do mất máu quá nhiều, nữ sinh được truyền hơn 5,2 lít hồng cầu lắng, 2,4 lít huyết tương tươi đông lạnh, 16 đơn vị tiểu cầu đậm đặc và 12 túi kết tủa lạnh.

Sau 24 giờ hồi sức, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, huyết áp và mạch trở về giới hạn an toàn, không cần truyền máu thêm. Sau 2 ngày điều trị thì tình trạng nữ sinh cải thiện dần, tỉnh, được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị tiếp.

Sau khi ổn định nữ sinh được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp tục điều trị ẢNH: BSCC

Theo các bác sĩ, đây là một trong những trường hợp đa chấn thương nặng, sốc mất máu nguy kịch được cứu sống nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa nhiều chuyên khoa và hệ thống báo động đỏ liên viện.

Điều khiến các y bác sĩ xúc động là khi vừa tỉnh lại, nữ sinh đã hỏi ngay về tình trạng của người em trai đi cùng: "Em trai con có sao không?". Câu hỏi khiến nhiều người nghẹn lòng.

Theo Bệnh viện Nhi đồng thành phố, em trai 5 tuổi của nữ sinh bị xe cán qua bàn chân trái và hiện vẫn đang được điều trị, chăm sóc vết thương.