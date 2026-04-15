TP.HCM: 11 công nhân đi cấp cứu sau bữa ăn trưa

Duy Tính
15/04/2026 15:38 GMT+7

Sau khi dùng bữa trưa gồm cơm và cá biển, 11 công nhân của một công ty ở xã Hưng Long, TP.HCM phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Chánh.

Chiều 15.4, Bệnh viện đa khoa Bình Chánh (TP.HCM) báo cáo Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về việc 11 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH B. (xã Hưng Long) đi cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Bệnh sử ghi nhận, các công nhân ăn trưa tại công ty gồm cơm và cá biển chế biến sẵn. Sau 1 - 2 giờ ăn, các công nhân cảm thấy khó chịu, bứt rứt, mặt đỏ và nóng bừng, thở mệt, nổi nốt hồng ban ở tay và ngực. Có người kèm đau bụng, ói, nhiều lần tiêu lỏng.

Các công nhân đến bệnh viện cấp cứu từ 14 - 15 giờ ngày 14.4. Sau khi được xử trí cấp cứu, có 6 bệnh nhân xuất viện, 5 bệnh nhân cần nhập viện theo dõi, tình trạng ổn. Đến chiều 15.4, bệnh viện cho biết các ca bệnh đều đả xuất viện.

Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán phản vệ độ 1 nghĩ đến do thức ăn. Có bệnh nhân được chẩn đoán bị tổn thương thận cấp; theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Chánh, TP.HCM

ẢNH: BV

Trước đó, ngày 8.4, tại Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) có nhiều học sinh xuất hiện biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm và được đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện.

Tính đến ngày 14.4, Sở Y tế TP.HCM xác định có 187 học sinh được theo dõi nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 59 học sinh phải nhập viện điều trị nội trú. Đến chiều 14.4, còn 3 học sinh điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Kết quả cấy mẫu phân của 10 học sinh (9 em tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và 1 em tại Bệnh viện Nhi đồng 2) cho thấy dương tính với vi khuẩn Salmonella. Kết quả xét nghiệm PCR do Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện tiếp tục xác nhận sự hiện diện của Salmonella enteritidis trong các mẫu bệnh phẩm. Qua đó xác định đây là tác nhân liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây.

Tin liên quan

Xác định tác nhân gây ngộ độc thực phẩm đối với học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây TP.HCM

Ngày 13.4, kết quả xét nghiệm đã xác định tác nhân gây ngộ độc thực phẩm đối với học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây (TP.HCM) là vi khuẩn Salmonella enteritidis.

Khám phá thêm chủ đề

