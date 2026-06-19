TP.HCM: 441 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cầu đường Bình Tiên gần 6.300 tỉ đồng

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết dự án cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh) được UBND TP.HCM phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 tại Quyết định số 1615 ngày 20.3.2026.

Hiện nay, đơn vị đang tổ chức thực hiện hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các thủ tục liên quan khác để phấn đấu khởi công trong quý 3/2026 và hoàn thành công trình trong năm 2028.

Tại buổi họp báo trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang tập trung hoàn tất các thủ tục và dự kiến khởi công dự án cầu đường Bình Tiên trước ngày 2.7 nhằm mừng 50 năm ngày thành phố mang tên Bác.

Toàn cảnh dự án cầu đường Bình Tiên gần 6.300 tỉ đồng, ảnh hưởng 441 hộ dân ở TP.HCM ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

Có 441 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cầu đường Bình Tiên

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, trong phạm vi dự án có 441 trường hợp nhà dân bị ảnh hưởng cần phải bồi thường giải phóng mặt bằng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu (điện, nước, thông tin - viễn thông) cần tháo dỡ, di dời tạo mặt bằng thi công.

Hiện đơn vị này phối hợp với các UBND phường Bình Tiên, phường Phú Định, phường Bình Đông, xã Bình Hưng cùng các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng theo quy định.

Dự án cầu đường Bình Tiên bắc qua kênh Tàu Hủ và kênh Đôi ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án cầu đường Bình Tiên có tổng mức đầu tư gần 6.300 tỉ đồng theo hình thức đầu tư công. Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối khu vực trung tâm thành phố (các quận 5, 6 cũ) với quận 8 và huyện Bình Chánh cũ, đồng thời mở ra hướng lưu thông thuận lợi đến các trục giao thông lớn như quốc lộ 50, đường Vành đai 3 và cao tốc Bến Lức - Long Thành...

Tuyến đường có chiều dài khoảng 3,2 km, mặt cắt ngang từ 30 - 40 m. Điểm nhấn của dự án là cầu Bình Tiên bắc qua kênh Đôi và kênh Tàu Hủ.

Nút giao An Phú dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 4.2027

Trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về tiến độ nút giao An Phú, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết các hạng mục sẽ được hoàn thành thông xe như sau:

Hạng mục cầu N4, hướng cho các phương tiện lưu thông từ cầu Giồng Ông Tố rẽ phải đi đường Mai Chí Thọ (thuộc gói thầu XL10): hoàn thành và thông xe cuối tháng 7.2026. Hạng mục cầu N1.1 và N1.3, hướng cho các phương tiện từ đường Mai Chí Thọ rẽ trái đi đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc gói thầu XL12): hoàn thành và thông xe cuối tháng 9.2026. Hạng mục cầu N1.2, hướng cho các phương tiện từ đường Lương Định Của đi thẳng đến đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc gói thầu XL13) và hạng mục mở rộng đường Lương Định Của (đoạn từ đường Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Hoàng, thuộc gói thầu XL9): hoàn thành và thông xe cuối tháng 4.2027 (nếu hoàn thành công tác giải phóng 22.012 m2 ở khu đô thị phát triển An Phú cuối tháng 10.2026). Hạng mục tháp trung tâm, cây xanh cảnh quan dự kiến hoàn thành cuối tháng 12.2026.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, tiến độ tổng thể dự án nút giao An Phú hiện ước đạt khoảng 78% và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 30.4.2027 nếu công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành đúng kế hoạch.

Nút giao An Phú ước đạt khoảng 78%, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án tháng 4.2027 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự án nút giao An Phú được khởi công vào tháng 12.2022 với tổng vốn đầu tư 3.400 tỉ đồng. Công trình góp phần giảm kẹt xe cửa ngõ phía đông TP.HCM.