Vinh danh những câu chuyện lay động lòng người tại cuộc thi 'Tỏa sáng giá trị Việt'

Sáng 19.6, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026); đồng thời tổng kết và trao giải cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" 2025 - 2026 và phát động cuộc thi giai đoạn 2026 - 2027.

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM; ông Vũ Văn Chúc, Phó trưởng ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn cùng đại diện nhiều đơn vị ở TP.HCM.

Báo Sài Gòn Giải Phóng giữ vững bản lĩnh trong kỷ nguyên số

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khắc Văn, quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng nhấn mạnh, hòa trong dòng chảy vẻ vang của nền báo chí cách mạng, Báo Sài Gòn Giải Phóng mang dấu ấn lịch sử đặc biệt khi xuất bản số đầu tiên ngày 5.5.1975, chỉ 5 ngày sau khi đất nước thống nhất.

Trải qua 51 năm xây dựng và phát triển, Báo Sài Gòn Giải Phóng luôn thực hiện tốt vai trò là cơ quan của Đảng bộ TP.HCM, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; đồng hành cùng quá trình xây dựng TP.HCM năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong quá trình đổi mới, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng nội dung, phát triển kinh tế báo chí và tổ chức các chương trình, hoạt động xã hội có sức lan tỏa cao...

Ông Nguyễn Khắc Văn, quyền Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu tại lễ trao giải ẢNH: CTV

Theo ông Nguyễn Khắc Văn, từ năm 2023, cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" được phát động nhằm phát hiện, tôn vinh những con người tận tâm cống hiến cho cộng đồng, các công trình, sáng kiến và sản phẩm sáng tạo thể hiện trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam.

Giai đoạn 2025 - 2026, ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 400 tác phẩm bài viết và gần 100 tác phẩm video.

Tác phẩm "Hành trình 25 năm đi tìm đồng đội" (nhóm tác giả Quốc Hưng, Minh Khoa, Phúc Vân) nhận số điểm cao nhất từ ban giám khảo, phản ánh sinh động hoạt động thiện nguyện, cống hiến vì cộng đồng và tôn vinh giá trị Việt.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao 14 giải khuyến khích, 2 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất cho các tác giả, nhóm tác giả ở thể loại bài viết và clip.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" ẢNH: CTV

Phát động cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" mùa giải mới

Tiếp nối những kết quả đạt được, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chính thức phát động cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" giai đoạn 2026 - 2027.

Ông Nguyễn Khắc Văn cho biết: "Trong mùa giải mới, ban tổ chức sẽ tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức, nâng cao chất lượng xét chọn và mở rộng phương thức lan tỏa tác phẩm trên các nền tảng. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được những tác phẩm báo chí giàu sức phát hiện, sáng tạo, tôn vinh những con người bình dị mà cao quý, những sáng kiến thiết thực và những thành tựu thể hiện trí tuệ Việt Nam; qua đó nhân lên niềm tin, trách nhiệm xã hội và khát vọng xây dựng đất nước".

Chính thức phát động cuộc thi "Tỏa sáng giá trị Việt" giai đoạn 2026 - 2027 ẢNH: CTV

Tại lễ trao giải, phóng viên Vũ Đoan, Báo Thanh Niên nhận 2 giải khuyến khích. "Đây là lần thứ thứ 3 được giải, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Cuộc thi cũng giúp tôi có cơ hội được đi, được tiếp xúc với nhiều câu chuyện, nhiều nhân vật đặc biệt. Qua đó, tôi hiểu thêm về bức tranh muôn màu của cuộc sống và truyền tải bằng những video đầy cảm xúc", anh Vũ Đoan nói.