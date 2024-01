TP.HCM: 5 lần 'thay tên, đổi họ', sai phạm tại địa chỉ đặt Viện thẩm mỹ Pfizer

Ngày 3.1, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM thông tin thêm về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế tại địa chỉ 2B – 2C Hồ Xuân Hương, P.Võ Thị Sáu, Q.3, nơi từng đặt Viện thẩm mỹ Pfizer (hay còn gọi là Viện thẩm mỹ quốc tế Pfizer) mà Báo Thanh Niên từng phản ánh.

Nhiều lần sai phạm

Cụ thể, ngày 13.12.2019, tại số 2B – 2C Hồ Xuân Hương, UBND Q.3 cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thẩm mỹ VENUS do ông N.V.Q làm chủ, đây được xem là tiền thân của Viện thẩm mỹ Pfizer. Ngành nghề kinh doanh là chăm sóc da mặt; phun, xăm thẩm mỹ (không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm). Ngày 11.6.2020, UBND TP.HCM ban hành quyết định số 2141 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Thẩm mỹ VENUS theo đề nghị của Sở Y tế. Thẩm mỹ VENUS có các hành vi vi phạm: cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; quảng cáo không phép. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động trong thời hạn 9 tháng.

Phòng khám VENUS BY ASIAN và Viện thẩm Pfizer SỞ Y TẾ TP.HCM





Tiếp đó, ngày 19.6.2020, Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ - hộ kinh doanh Thẩm mỹ viện quốc tế VENUS tại số 2B – 2C Hồ Xuân Hương. Bác sĩ N.V.T chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật kiêm chủ hộ kinh doanh.

Ngày 19.4.2022, Thanh tra Sở Y tế ban hành 2 quyết định (số 72 và số 73) xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hộ kinh doanh Thẩm mỹ viện quốc tế VENUS và ông G.V.Đ (nhân viên) với các hành vi vi phạm: sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn; quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý và khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng. Ngày 19.9.2022, Sở Y tế thu hồi giấy phép hoạt động Thẩm mỹ viện quốc tế VENUS với lý do cơ sở chuyển địa điểm hoạt động. Chưa hết, ngày 2.6.2022, tại số 2B – 2C Hồ Xuân Hương, UBND Q.3 cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thẩm mỹ VENUS BY ASIAN do bà L.T.T.V làm chủ hộ kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh là khám chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ, chăm sóc da mặt. Sau đó, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM và Phòng Y tế Q.3 tiến hành kiểm tra Thẩm mỹ VENUS BY ASIAN theo thông tin phản ánh của báo chí. Cơ sở đối phó, không hợp tác đến làm việc sau kiểm tra, tháo gỡ bảng hiệu, đóng cửa.

Gần 1 năm sau, ngày 12.5.2023, cũng tại địa chỉ 2B – 2C Hồ Xuân Hương, UBND Q.3 cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Pfizer do bà T.T.K.M làm chủ. Ngành nghề kinh doanh chăm sóc da. Phòng khám trưng biển hiệu và quảng cáo là Viện thẩm mỹ Pfizer (Viện thẩm mỹ quốc tế Pfizer). Nhận được thông tin phản ánh trên app "Y tế trực tuyến" của Sở Y tế, ngày 20.6.2023, Phòng Y tế Q.3 tiến hành kiểm tra Viện thẩm mỹ Pfizer. Ngày 27.6.2023, UBND Q.3 ban hành quyết định số 457 về xử phạt vi phạm hành chính Viện thẩm mỹ Pfizer với hành vi: sử dụng các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da trên bộ phận cơ thể người. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng. Tuy nhiên, Viện thẩm mỹ Pfizer không những không chấp hành quyết định xử phạt mà còn cố tình tái phạm với hành vi vi phạm, tiếp tục quảng cáo, thực hiện điều trị sẹo, tiêm… Sở Y tế nhận thấy đây là trường hợp tái phạm đối với hành vi vi phạm nên chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc Viện thẩm mỹ Pfizer đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q.3 giải quyết theo quy định.

Đáng chú ý, vài ngày sau xử phạt, biển hiệu của cơ sở đã được thay đổi logo và thêm 2 chữ "ss" vào tên Pfizer, thành Pfizerss. Rồi tiếp tục thay đổi từ Pfizerss thành PZ Luxury. Số nhà trên biển hiệu cũng được gỡ bỏ. Sau đó, tại địa chỉ số 2B-2C Hồ Xuân Hương có các đăng ký kinh doanh: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH PZ LUXURY do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 2.8.2023, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 22.9.2023 do bà N.T.L làm giám đốc. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Pfizerss New do UBND Q.3 cấp ngày 18.9.2023 do bà N.T.T.A làm chủ hộ. Ngành nghề kinh doanh chăm sóc da. Ngày 26.9.2023, đoàn kiểm tra liên ngành Q.3 kiểm tra hoạt động tại chỉ 2B – 2C Hồ Xuân Hương.

Qua tổng hợp hồ sơ, ngày 27.10.2023, UBND Q.3 tiếp tục ban hành quyết định số 779 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH PZ LUXURY do bà N.T.L làm giám đốc với các hành vi vi phạm: sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người trái phép. Hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng. Bên cạnh đó, cơ sở xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05m³/ngày (24 giờ); ghi biển hiệu không đúng quy định.

Mặt khác, nhận thấy cơ sở hoạt động khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép hoạt động, có dấu hiệu đối phó, thách thức cơ quan chức năng nên ngày 18.10.2023, UBND Q.3 có công văn 1770 gửi Sở TT-TT có biện pháp xử lý, tháo gỡ các trang quảng cáo khám chữa bệnh, điều trị sẹo, rạn da… trên các trang mạng. Cùng với đó, Sở Y tế tạm ngưng cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thẩm mỹ theo đề xuất của Phòng Y tế Q.3.

Công an Q.3 đang tiếp tục điều tra

Ngày 27.12.2023, Sở Y tế cung cấp bổ sung đơn phản ánh của khách hàng, hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q.3 để tiếp tục phục vụ công tác xác minh.

Hiện, cơ sở (tại địa chỉ 2B – 2C Hồ Xuân Hương, P.Võ Thị Sáu, Q.3) đã đóng cửa không hoạt động. Sở Y tế kêu gọi tất cả các khách hàng đã từng thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ Viện thẩm mỹ Pfizer (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) trong thời gian những ngày cuối tháng 6, 7, 8 và 9.2023 khẩn trương cung cấp đơn thưa, hồ sơ, tài liệu cho Công an Q.3 để được giải quyết theo thẩm quyền.