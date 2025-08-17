TP.HCM: Bà Hàng Thị Thu Nga làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận

Sáng 17.8, Đảng bộ phường Tân Thuận (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, cùng 244 đại biểu đại diện 2.527 đảng viên trên địa bàn.

Phường Tân Thuận được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 phường thuộc quận 7, TP.HCM cũ: phường Bình Thuận, phường Tân Thuận Đông, phường Tân Thuận Tây. Phường Tân Thuận mới có diện tích 10,16 km² và dân số 148.090 người.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thuận gồm 33 ủy viên ra mắt đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Hàng Thị Thu Nga được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận; 2 phó bí thư là ông Nguyễn Văn An và ông Phạm Hồng Lộc.

Bà Hàng Thị Thu Nga, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận phát biểu tại đại hội ẢNH: HOÀI NHIÊN

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, phường Tân Thuận đạt được những kết quả quan trọng với nhiều điểm sáng nổi bật. Kinh tế địa phương phát triển ổn định, bền vững, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện. Kết nối hạ tầng đô thị được nâng cấp từng bước đồng bộ, môi trường sống được cải thiện rõ nét với nhiều tuyến hẻm được mở rộng, nâng cấp, phát triển các mảng xanh.

Lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch ghi nhận nhiều điểm nhấn tích cực. Bên cạnh việc ứng dụng mạnh mẽ các sản phẩm chuyển đổi số, phường Tân Thuận có nhiều sáng kiến về cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.

Công tác giáo dục và đào tạo được chú trọng đầu tư đúng mức với nhiều công trình trường lớp mới được xây dựng, đầu tư nâng cấp như: Trường tiểu học Kim Đồng, Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (cơ sở 2). Các trạm y tế được củng cố nâng cao năng lực, cơ sở vật chất, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thuận nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội

Chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Tân Thuận phấn đấu thực hiện 16 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phường Tân Thuận phấn đấu vượt các chỉ tiêu được giao về thu ngân sách. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 10,8%.

Phường Tân Thuận phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao hằng năm về đảm bảo an ninh trật tự; không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; giảm tội phạm về tệ nạn xã hội.

Phường Tân Thuận đặt mục tiêu tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt 98% trở lên trên từng lĩnh vực. Tỷ lệ xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 95% trở lên; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đạt 96% trở lên; lĩnh vực đất đai, xây dựng và đầu tư đạt trên 92%.

Về y tế, phường Tân Thuận duy trì đạt chuẩn quốc gia với hơn 95% người dân có bệnh mạn tính không lây nhiễm được phát hiện, quản lý và điều trị; hơn 95% người dân được tạo lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử và được liên thông khám chữa bệnh. Đến năm 2030, tỷ lệ người dân cư ngụ trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Hằng năm, phấn đấu 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định.

Phường Tân Thuận - phát triển toàn diện trong giai đoạn mới

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM đánh giá cao kết quả phường Tân Thuận đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, bà Hằng chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi số, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, ô nhiễm kênh rạch, thoát nước.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bà Hằng đề nghị đại hội xác định mục tiêu tổng quát xây dựng phường Tân Thuận thành đô thị văn minh - hiện đại - nghĩa tình, phát triển nhanh và bền vững, có quản trị đô thị thông minh, bảo đảm an sinh xã hội, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Theo bà Hằng, để hiện thực hóa mục tiêu này, cần xác định một số đột phá và nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ quản trị đô thị, công nghệ thông tin.

Thứ hai, về quản lý đô thị và môi trường, cần xây dựng kế hoạch tổng thể về chỉnh trang đô thị, kết hợp hài hòa giữa đầu tư công và xã hội hóa. Ưu tiên các giải pháp thoát nước đô thị, chống ngập hiệu quả, lồng ghép giải pháp “xanh - mềm” như hồ sinh học, hành lang cây xanh.

Thứ ba, về phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu, với vị trí địa lý giáp sông Sài Gòn, phường Tân Thuận cần tận dụng lợi thế giao thông đường thủy để giảm áp lực giao thông đường bộ và tăng hiệu quả vận tải.

Thứ tư, về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hiện đại hóa chính quyền, phường Tân Thuận cần ưu tiên xây dựng nền tảng dữ liệu liên thông, nhanh chóng số hóa toàn bộ hồ sơ hành chính, dân cư, đất đai, an sinh.

Thứ năm, về an sinh xã hội và chăm lo đời sống, cần thiết kế chính sách nhà ở cho công nhân, chính sách hỗ trợ cho người thuê trọ. Phường Tân Thuận cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình hỗ trợ người nghèo, người yếu thế theo hướng bền vững, gắn với tạo việc làm, đào tạo và tiếp cận dịch vụ công.