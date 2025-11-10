TP.HCM: Báo cáo kết quả khảo sát dịch vụ công một số trường chưa đạt yêu cầu

Sở GD-ĐT thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát trực tiếp tại các cơ sở giáo dục ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày 10.11, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kết luận kiểm tra, khảo sát công tác cải cách hành chính, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực GD-ĐT năm 2025.

Theo đó, Sở GD-ĐT đã thành lập 6 đoàn kiểm tra, khảo sát trực tiếp tại các cơ sở giáo dục thuộc 3 khu vực trên địa bàn TP.HCM.

Kết quả cho thấy các đơn vị được kiểm tra, khảo sát đã chủ động triển khai và thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính, đã thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số... Tuy nhiên, theo sở này đánh giá, kế hoạch của các trường còn mang tính khái quát, chưa cụ thể, chưa đi vào thực tế hoạt động, một số nội dung chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thực hiện của đơn vị.

Trong nội dung khảo sát sự hài lòng của phụ huynh và học sinh đối với chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ giáo dục công, Sở GD-ĐT kết luận vẫn có một số đơn vị báo cáo kết quả khảo sát chưa đạt yêu cầu. Cụ thể, báo cáo chưa phân tích rõ tỷ lệ hài lòng của các tiêu chí đối với từng đối tượng cụ thể, chưa đề ra các giải pháp thực hiện và chưa có sự so sánh tỷ lệ hài lòng giữa các năm.

Về công tác cải cách hành chính, kết luận nêu vẫn còn một số trường chưa thực hiện niêm yết rõ ràng lịch tiếp công dân trên website nhà trường; chưa phân biệt giữa lịch tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng đơn vị với lịch trực quản lý điều hành của đội ngũ quản lý.

Đặc biệt, một số quyết định phân công nhiệm vụ đối với hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng chưa thể hiện nhiệm vụ giảng dạy theo quy định, chỉ thể hiện trong bảng phân công tiết dạy chung của toàn trường.

Đối với số tiết giảng dạy của giáo viên trong năm học 2024 - 2025, các đơn vị chưa thực hiện phân công đủ số tiết nghĩa vụ đối với đội ngũ giáo viên. Ngoài ra, còn một số đơn vị phân công chưa phù hợp vị trí việc làm.

Chính vì vậy, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các trường cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc duy trì nền nếp tiếp công dân, thực hiện công khai bằng nhiều hình thức, ghi chép, lưu trữ và báo cáo đúng quy định.

Đồng thời Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học bổ sung nhiệm vụ giảng dạy theo quy định của Bộ GD-ĐT của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vào quyết định phân công nhiệm vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để đảm bảo đầy đủ pháp lý theo quy định. Các trường cần công khai đầy đủ các nội dung theo quy định và công khai trên cổng thông tin điện tử khi công khai cần sắp xếp theo chuyên mục để dễ dàng tra cứu…