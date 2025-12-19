TP.HCM báo động 4 xu hướng mại dâm nguy hiểm năm 2025

Những xu hướng mại dâm nguy hiểm đề cập trên được nêu trong báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026 của UBND TP.HCM vừa gửi Bộ Y tế.

Trong năm 2025, lực lượng liên ngành kiểm tra 1.647 lượt cơ sở, phát hiện 297 cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội. Qua đó xử phạt 254 cơ sở với số tiền hơn 3,4 tỉ đồng.

Các cơ quan chức năng cũng đã phối hợp công an tổ chức 441 đợt kiểm tra, xử lý mại dâm nơi công cộng; triệt phá 107 vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 664 người vi phạm. Qua đó, xử phạt hành chính 499 người và lập hồ sơ xử lý hình sự 165 người, trong đó có 162 đối tượng bị xử lý hình sự về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Một đường dây mại dâm liên quan đến người nước ngoài bị Công an TP.HCM triệt xóa năm 2024 ẢNH: THANH TUYỀN

4 xu hướng mại dâm diễn biến phức tạp

Từ thực tiễn, UBND TP.HCM nêu 4 xu hướng mại dâm diễn biến phức tạp trên địa bàn trong năm 2025.

Về quy mô và số lượng, năm 2025, ngành tòa án các cấp ở TP.HCM thụ lý 134 vụ/291 bị cáo, tăng cả số vụ và số bị cáo so với năm 2024. Tính chất vụ án ngày càng nghiêm trọng hơn, tội phạm không còn hoạt động nhỏ lẻ, tự phát mà chuyển dịch mạnh sang hình thức tổ chức đường dây khép kín, liên địa phương, thậm chí có yếu tố nước ngoài với quy mô lớn.

Về phương thức thủ đoạn, hoạt động mại dâm dịch chuyển mạnh lên không gian mạng, đây là xu hướng nổi bật nhất trong năm 2025. Nếu như năm 2024, các đối tượng vẫn còn sử dụng nhiều phương thức truyền thống thì năm 2025, các hành vi môi giới chào mời chủ yếu thực hiện qua các nền tảng mạng xã hội (Zalo, Telegram, Facebook,...) và các nhóm kín.

Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để ẩn danh, dùng tin giả, tài khoản ảo để điều hành, thanh toán trực tuyến nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ điện tử và triệu tập đương sự. Mặt khác, thực tế xuất hiện các hình thức biến tướng mới như "Sugar baby - Sugar daddy" hoặc các tour du lịch kết hợp mại dâm (sex tour), các giao dịch đều được thỏa thuận qua mạng.

Mại dâm nam, khiêu dâm trá hình xuất hiện công khai

Về đối tượng và loại hình, báo cáo nêu rõ năm 2025 ghi nhận sự gia tăng của các loại hình mại dâm chưa được quy định chặt chẽ trong pháp luật hình sự hiện hành, tạo ra các khoảng trống pháp lý. Cụ thể, sự xuất hiện công khai hơn của mại dâm nam, mại dâm đồng giới và các hoạt động khiêu dâm trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ (nhà hàng, massage, karaoke).

Các hành vi này thường khó xử lý hình sự về tội "môi giới mại dâm" hay "chứa chấp mại dâm" do vướng mắc trong định khung hình phạt và xác định yếu tố cấu thành tội phạm.

Về độ tuổi và thành phần, có xu hướng trẻ hóa đối tượng phạm tội và người bán dâm. Đáng báo động hơn, tình trạng người chưa thành niên tham gia đường dây với vai trò người bán dâm, thậm chí là người môi giới đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác giáo dục và phòng ngừa từ gia đình và nhà trường.

Mại dâm nam, mại dâm đồng giới có xu hướng gia tăng và xuất hiện công khai hơn ẢNH: TN

Nêu một số đề xuất, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế chủ trì sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thông tư về hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm.

Đồng thời, các bộ ngành sớm trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 hoặc xem xét trình Quốc hội ban hành luật Phòng, chống mại dâm và một số nghị định liên quan.

Lý do, Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ban hành từ năm 2003 đến nay đã qua hơn 22 năm chưa được sửa đổi, trong khi thực tế phát sinh một số hành vi mới như mại dâm nam, mại dâm đồng tính, mại dâm chuyển giới, mại dâm trên không gian mạng. Việc thiếu quy định gây khó khăn và lúng túng cho cơ quan chức năng trong quá trình phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý.