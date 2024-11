TP.HCM: Bắt 2 kẻ gian vào bãi xe ở Nhà văn hóa Thanh niên trộm tài sản

Ngày 7.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Minh Đức (23 tuổi, ở H.Bình Chánh) và Võ Tấn Dũng (25 tuổi, ở Q.5) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an ập vào khách sạn ở TP.Vũng Tàu bắt giữ Dũng di lý về TP.HCM để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản ẢNH: NGUỒN TIN CUNG CẤP

Theo điều tra, khoảng 19 giờ ngày 26.10, anh H.M.N (22 tuổi, ở Q.1) chạy xe máy chở bạn gái đến bãi giữ xe của Nhà văn hóa Thanh niên (đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé). Khi vào bên trong bãi xe, anh N. có để trong cốp xe 1 ba lô bên trong có 1 MacBook, 1 máy đọc sách, 1 ví da màu đen bên trong có nhiều ngoại tệ.

Đến khoảng 20 giờ 45 cùng ngày, anh N. quay ra lấy xe thì phát hiện tài sản trong cốp xe đã bị mất. Nạn nhân đã đến công an trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, Công an P.Bến Nghé phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Q.1 bắt giữ Đức ngay trong tối cùng ngày, thu hồi toàn bộ tài sản. Sau đó, công an cũng bắt giữ Dũng khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở TP.Vũng Tàu.

Tại cơ quan công an, Đức và Dũng khai do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên cả 2 rủ nhau đến các bãi giữ xe ở TP.HCM để cạy cốp xe, trộm cắp tài sản. Lúc đến bãi giữ xe Nhà văn hóa Thanh niên, Dũng vào bên trong, trộm cắp tài sản của anh N., rồi cả 2 tẩu thoát. Kết quả test nhanh của công an cho thấy Đức dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.