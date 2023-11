TP.HCM: Bắt 2 người vận chuyển hơn 3 tấn pháo nổ

Ngày 24.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Củ Chi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Xuân Châu (37 tuổi), Trần Kim Giàu (53 tuổi) về tội vận chuyển hàng cấm.

Số pháo nổ các loại đã bị công an thu giữ CTV

Trước đó, Công an H.Củ Chi phát hiện Châu cấu kết với Giàu hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng lớn từ biên giới Campuchia (H.Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) đưa đến khu vực H.Củ Chi.

Theo công an, số pháo lậu sẽ được phân phối theo chỉ đạo của một người chưa rõ lai lịch ở Campuchia cho các đầu mối ở TP.HCM và các tỉnh, thành khác qua dịch vụ gửi hàng, qua các chành xe.

Nhiều loại pháo lậu bị công an phát hiện CTV

Đầu giờ chiều 18.11, Công an H.Củ Chi kiểm tra, bắt quả tang Châu đang vận chuyển số lượng lớn pháo nổ.

Khám xét nơi ở của Châu và một số địa điểm liên quan, Công an H.Củ Chi thu giữ hơn 3 tấn pháo nổ các loại và nhiều tài liệu khác.

Công an TP.HCM cho biết, từ tháng 9.2023 đến nay, Công an TP.HCM đã bắt giữ, khởi tố 15 bị can, thu giữ gần 10 tấn pháo nổ các loại. Đây là số pháo được các đối tượng chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường vào dịp Tết Nguyên đán 2024.