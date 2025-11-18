Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Bắt 4 bị can vụ đánh nhau do mâu thuẫn mua bán hột vịt lộn

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
18/11/2025 20:23 GMT+7

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong vụ đánh nhau do mâu thuẫn lúc mua bán hột vịt lộn, gây náo loạn khu vực đường Quang Trung (TP.HCM).

Ngày 18.11, Công an phường Thông Tây Hội, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam: Tạ Quang Pháp (26 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hà (29 tuổi, cùng ở phường Thông Tây Hội) và Nguyễn Thị Lệ (54 tuổi), Lê Duy Thông (21 tuổi, cùng ở phường Bình Lợi Trung), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

TP.HCM: Bắt 4 người đánh nhau do mâu thuẫn mua hột vịt lộn - Ảnh 1.

4 người đánh nhau gây náo loạn khu vực

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong số những người đánh nhau gây náo loạn trên đường Quang Trung này, 1 người được tại ngoại chờ xử lý do có bệnh nền.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 11.11, anh Pháp và vợ là chị Hà đang bán hột vịt lộn trên đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội, quận Gò Vấp cũ) thì xảy ra mâu thuẫn với 2 khách là bà Lệ và Thông.

Nguyên nhân được xác định bắt nguồn từ tranh cãi trong lúc chờ phục vụ món. Thời điểm đó, bà Lệ và Thông đến quán hột vịt lộn của vợ chồng anh Pháp để gọi món vịt lộn nướng. Tuy nhiên, vợ chồng anh Pháp ưu tiên bán trước cho 1 khách đứng ngoài đường vừa đến sau.

Cho rằng mình bị “bán trễ”, bà Lệ phản ứng gay gắt, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Bà Lệ và Thông sau đó rời đi nhưng sau đó quay lại tiếp tục cự cãi, rồi lao vào đánh nhau với anh Pháp.

Vụ đánh nhau được người dân dùng điện thoại ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội.

Công an phường Thông Tây Hội nhanh chóng vào cuộc làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 12.11, mạng xã hội lan truyền clip nhóm 4 người đánh nhau trên đường, dưới sự chứng kiến của nhiều người dân. Đoạn clip ghi lại cảnh 4 người nắm tóc, lôi kéo nhau từ lề đường lên đến vỉa hè, gây náo loạn khu vực đường Quang Trung.

Tin liên quan

TP.HCM: Xác minh clip 4 người đánh nhau gây náo loạn trên đường Quang Trung

Mạng xã hội lan truyền clip 4 người đánh nhau dữ dội, trong đó có cảnh nắm tóc, dập đầu vô cùng nguy hiểm.

Khám phá thêm chủ đề

đánh nhau công an TP.HCM khởi tố mâu thuẫn mua bán hột vịt lộn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận