TP.HCM: Bắt 4 bị can vụ đánh nhau do mâu thuẫn mua bán hột vịt lộn

Ngày 18.11, Công an phường Thông Tây Hội, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam: Tạ Quang Pháp (26 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hà (29 tuổi, cùng ở phường Thông Tây Hội) và Nguyễn Thị Lệ (54 tuổi), Lê Duy Thông (21 tuổi, cùng ở phường Bình Lợi Trung), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

4 người đánh nhau gây náo loạn khu vực ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong số những người đánh nhau gây náo loạn trên đường Quang Trung này, 1 người được tại ngoại chờ xử lý do có bệnh nền.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 11.11, anh Pháp và vợ là chị Hà đang bán hột vịt lộn trên đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội, quận Gò Vấp cũ) thì xảy ra mâu thuẫn với 2 khách là bà Lệ và Thông.

Nguyên nhân được xác định bắt nguồn từ tranh cãi trong lúc chờ phục vụ món. Thời điểm đó, bà Lệ và Thông đến quán hột vịt lộn của vợ chồng anh Pháp để gọi món vịt lộn nướng. Tuy nhiên, vợ chồng anh Pháp ưu tiên bán trước cho 1 khách đứng ngoài đường vừa đến sau.

Cho rằng mình bị “bán trễ”, bà Lệ phản ứng gay gắt, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Bà Lệ và Thông sau đó rời đi nhưng sau đó quay lại tiếp tục cự cãi, rồi lao vào đánh nhau với anh Pháp.

Vụ đánh nhau được người dân dùng điện thoại ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội.

Công an phường Thông Tây Hội nhanh chóng vào cuộc làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 12.11, mạng xã hội lan truyền clip nhóm 4 người đánh nhau trên đường, dưới sự chứng kiến của nhiều người dân. Đoạn clip ghi lại cảnh 4 người nắm tóc, lôi kéo nhau từ lề đường lên đến vỉa hè, gây náo loạn khu vực đường Quang Trung.