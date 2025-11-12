TP.HCM: Xác minh clip 4 người đánh nhau gây náo loạn trên đường Quang Trung

Ngày 12.11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 4 người đánh nhau dữ dội từ lòng đường đến vỉa hè, gây náo loạn khu vực.

Xác minh clip 4 người đánh nhau gây náo loạn trên đường Quang Trung ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh 4 người đánh nhau ở lòng đường có nhiều xe cộ. Cô gái áo hồng bị người đàn ông đội mũ bảo hiểm nắm tóc, ghì đầu từ lòng đường lên vỉa hè thì cô gái bị té xuống. Người đàn ông đội mũ bảo hiểm tiếp tục nắm tóc, giật mạnh, dập đầu cô gái xuống vỉa hè.

Trong khi đó, một nam thanh niên khác thì nắm tóc người đàn bà lớn tuổi, đồng thời tấn công người đàn ông đội mũ bảo hiểm. Sau đó, người đàn ông đội mũ bảo hiểm buông cô gái áo hồng ra rồi đánh nhau với nam thanh niên.

Sự việc xảy ra với sự chứng kiến của nhiều người đi đường và đang ăn uống trên vỉa hè, gây náo loạn khu vực.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 11.11, trên đường Quang Trung, đoạn qua địa bàn phường 11, quận Gò Vấp cũ (nay là phường Thông Tây Hội, TP.HCM).

Trong 4 người đánh nhau, cô gái áo hồng và nam thanh niên là cùng nhóm, hành nghề bán hột vịt lộn bằng xe đẩy tại khu vực; nhóm còn lại là người phụ nữ lớn tuổi và người đàn ông đội mũ bảo hiểm.

Liên quan vụ việc, Công an phường Thông Tây Hội đã nắm thông tin và đang phối hợp Công an TP.HCM khẩn trương xác minh, mời những người liên quan để xử lý theo quy định.