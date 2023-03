TP.HCM: Bắt nghi phạm cướp bông tai của cô gái

Ngày 22.3, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) tạm giữ, lấy lời khai đối với Nguyễn Viết Minh (28 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".



Vết cứa trên cổ chị D. do kẻ cướp gây ra TRẦN KHA

Theo công an, Minh là nghi phạm cướp đôi bông tai của chị D. (17 tuổi, quê Kiên Giang) tại một nhà kho ở P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân.

Ngày 20.3, chị D. cùng người thân trong gia đình đến công an trình báo bị cướp tài sản.

Theo đó, sáng cùng ngày, chị D. coi kho hàng trong một con hẻm ở đường Hương Lộ 2 (P.Bình Trị Đông A). Lúc này, một nam thanh niên đến hỏi mua hàng nên chị D. nói người này liên hệ với chủ kho.

Nam thanh niên rời đi được một lúc thì quay lại nói chủ kho đồng ý bán hàng. Chị D. cúi người xuống định lấy điện thoại ra gọi cho chủ kho xác minh lại vụ việc thì tên này cầm hung khí kề vào cổ chị đe dọa giết, nếu không làm theo yêu cầu của anh ta.

Quá hoảng sợ, chị D. tháo đôi bông tai trị giá khoảng 2 triệu đồng đưa cho kẻ cướp. Tên cướp đẩy chị D. vào nhà vệ sinh rồi bỏ chạy. Vụ việc khiến nạn nhân bị một vết cứa ở cổ.

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân phối hợp Đội 3 (Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM) và Công an Q.12 đã bắt giữ Minh tại một nhà trọ ở Q.12 vào tối 21.3. Công an đang điều tra làm rõ vụ cướp tài sản này.