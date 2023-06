TP.HCM: Bắt nghi phạm giật dây chuyền người phụ nữ trước chợ An Sương

Trước đó, ngày 30.5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip người phụ nữ bị giật dây chuyền. Cụ thể, người phụ nữ cùng một nam thanh niên được xe ôm chở đến dừng trước nhà dân trên QL1 (trước chợ An Sương, P.Tân Hưng Thuận, Q.12) để lên xe khách về quê.



Nam thanh niên bước xuống xe đi lên lề, người phụ nữ liền đó cũng bước xuống xe. Cùng lúc này, một người đàn ông chạy xe máy ngược chiều áp sát, giật sợi dây chuyền người phụ nữ đeo trên cổ rồi tăng ga bỏ chạy.

Nghi phạm Lâm Trần Phước khi bị trinh sát bắt giữ C.T.V

Người phụ nữ chỉ kịp hô hoán, rồi đứng nhìn theo nghi phạm cướp giật chạy mất hút. Nạn nhân sau đó cũng lên xe khách rời đi, không trình báo công an. Vụ việc được báo chí đăng tải.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, được sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng như Ban chỉ huy Công an Q.12, Đội Cảnh sát hình sự (Công an Q.12) nhanh chóng vào cuộc, truy xét nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Phước là nghi phạm nên truy xét. Chiều 31.5, trinh sát phát hiện Phước ngồi uống nước ở ngã tư Trung Chánh (H.Hóc Môn) nên ập đến khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Phước thừa nhận hành vi cướp giật dây chuyền của người phụ nữ trên.

Bước đầu, Phước khai, sau khi giật dây chuyền đã bán tại một tiệm vàng trên địa bàn P.Trung Mỹ Tây (Q.12) với giá 5 triệu đồng.

Lâm Trần Phước có 2 tiền án cướp giật, chưa được xóa án tích.

Công an Q.12 thông báo, nạn nhân bị cướp giật đến Công an Q.12 (đường Trương Thị Hoa, P.Hiệp Thành, Q.12) để trình báo phục vụ điều tra, xử lý.