TP.HCM: Bệnh viện H.Bình Chánh bắt đầu can thiệp tim mạch

Ngày 28.8, bác sĩ Võ Ngọc Cường, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, Sở Y tế đã có quyết định cho phép bệnh viện này thành lập Đơn vị Can thiệp tim mạch. Mới đây, 3 bệnh nhân nghèo cư trú trên địa bàn H.Bình Chánh đã được can thiệp mạch vành thành công ở Bệnh viện H.Bình Chánh. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân phục hồi tốt, được xuất viện sau 2 ngày can thiệp, tiếp tục được tái khám, theo dõi sức khỏe định kỳ tại bệnh viện.

Bệnh viện H.Bình Chánh là bệnh viện hạng 2, có 340 giường. Hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.200 bệnh nhân ngoại trú và 320 bệnh nhân nội trú. Số người dân H.Bình Chánh mắc bệnh tim mạch đến khám ngày càng tăng, trong đó, có nhiều bệnh nhân cần được can thiệp mạch vành, ước tính trung bình hằng tháng có khoảng 30 bệnh nhân phải chuyển cấp cứu đến các bệnh viện tuyến cuối của TP để can thiệp tim mạch.

Chính vì vậy, Sở Y tế đã có quyết định cho phép bệnh viện này thành lập Đơn vị can thiệp tim mạch để tiếp nhận và can thiệp điều trị người bệnh bị nhồi máu cơ tim ngay tại Bệnh viện H.Bình Chánh, thay vì phải chuyển viện khẩn cấp lên tuyến trên với nhiều nguy cơ tử vong trên đường chuyển.

Đơn vị Can thiệp tim mạch Bệnh viện H.Bình Chánh được TP đầu tư cơ sở hạ tầng mới, khang trang cùng với trang thiết bị chẩn đoán và điều trị hiện đại. Đơn vị can thiệp tim mạch này được hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật từ Viện Tim TP.HCM.





Bệnh viện H.Bình Chánh bắt đầu triển khai các kỹ thuật chuyên sâu về tim mạch như chụp động mạch vành, nong và đặt stent động mạch vành, đặt máy tạo nhịp tạm thời, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, thông tim chẩn đoán… do các chuyên gia can thiệp tim mạch của Viện Tim thực hiện, qua đó, đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật cho các y, bác sĩ của Bệnh viện H.Bình Chánh thực hiện các kỹ thuật này trong thời gian tiếp theo.

“Việc thực hiện can thiệp mạch vành được triển khai ngay tại Bệnh viện H.Bình Chánh đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc về chuyên môn, kỹ thuật, giúp người bệnh được thụ hưởng các kỹ thuật cao ngay tại địa phương mà không phải chuyển lên tuyến trên, giảm thời gian và chi phí điều trị. Đặc biệt là tận dụng được thời gian vàng trong điều trị bệnh lý nhồi máu cơ tim, giúp giảm tỷ lệ tai biến và tử vong ở người bệnh”, bác sĩ Võ Ngọc Cường nói

Cũng theo bác sĩ Cường, trong thời gian tới, Bệnh viện H.Bình Chánh tiếp tục nỗ lực phát triển chuyên môn nhất là các chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, vật lý trị liệu phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, chấn thương chỉnh hình… với sự hỗ trợ của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của TP để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn, góp phần giảm quá tải các bệnh viện tuyến trên