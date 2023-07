TP.HCM, Bình Dương có số lao động mất việc cao nhất nước

Mới đây, Tổng cục Thống kê công bố báo cáo tình hình lao động, việc làm cả nước trong quý 2/2023.



Theo đó, thị trường lao động Việt Nam đang gặp nhiều thách thức khi chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo như dịch Covid-19, tổng cầu thế giới suy giảm... Theo đó, nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, tình trạng người lao động buộc nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc vẫn tiếp diễn.

Mặc dù lực lượng lao động, lao động đang làm việc tăng so với quý trước (quý 1/2023) và so với cùng kỳ năm 2022, nhưng tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tăng so với quý trước. Cụ thể, có khoảng 1,07 triệu người thất nghiệp, tăng hơn 25.000 người so với quý trước và tăng hơn 1.900 người so với cùng kỳ năm 2022.

Đồng thời, lao động có xu hướng chuyển dịch sang khu vực dịch vụ hoặc phi chính thức (tức làm việc tự do, không ký kết hợp đồng lao động) do áp lực sa thải lao động từ các doanh nghiệp. Điều này cho thấy thị trường lao động việc làm phục hồi nhưng chưa thực sự bền vững.

TP.HCM, Bình Dương đứng đầu cả nước số lao động mất việc quý 2/2023

Thống kê số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước trong quý 2/2023 là hơn 241.000 người, trong đó đa số ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 84%), tập trung chủ yếu ở ngành da giày với 66%, tiếp theo là dệt may với 14% và tập trung chủ yếu ở một số tỉnh như Bắc Giang, Bình Dương, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Bình Phước, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Đáng chú ý, số lao động bị mất việc trong quý 2/2023 là gần 218.000 người. Trong đó, tập trung ở các lao động thuộc các ngành dệt may, da giày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử, chế biến gỗ.

Số lượng lao động mất việc chủ yếu ở Bình Dương (khoảng 83.200 người), TP.HCM (khoảng 30.400 người), Bắc Ninh (khoảng 10.700 người), Bắc Giang (khoảng 9.300 người)…

Về thu nhập bình quân của lao động quý 2/2023 là 7 triệu đồng, giảm 79.000 đồng so với quý trước và tăng 355.000 đồng so với cùng kỳ năm 2022.



So với cùng kỳ năm 2022, đời sống của người lao động quý này được cải thiện chậm hơn. Mặc dù thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, nhưng tốc độ tăng thu nhập giảm gần một nửa.