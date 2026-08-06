TP.HCM: Cháy nhà dân ở Bình Lợi Trung, 2 bố con tử vong

Sáng sớm 6.8, một vụ cháy nhà dân tại phường Bình Lợi Trung (TP.HCM) đã xảy ra khiến 2 bố con mắc kẹt bên trong. Dù được đưa đi cấp cứu, cả 2 đã không qua khỏi.

Nạn nhân mắc kẹt trong nhà cháy được lực lượng chức năng đưa ra ngoài, chuyển vào bệnh viện cấp cứu ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lúc 4 giờ 14 phút ngày 6.8, Trung tâm thông tin chỉ huy Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 245 đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM.

Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 16 đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 27 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án dập lửa và cứu nạn.

Qua trinh sát nhanh, thời điểm xảy ra hỏa hoạn trong căn nhà có 3 người. Căn nhà có quy mô 1 trệt, 1 lầu với tổng diện tích sử dụng khoảng 122 m2. Trong đó, 1 người dân đã tự thoát được ra ngoài, riêng 2 nạn nhân còn lại bị mắc kẹt tại khu vực bếp ở tầng trệt.

Do vụ cháy xảy ra vào thời điểm rạng sáng, khi phát hiện thì lửa đã bùng phát thời gian dài. Căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy như quần áo, tủ gỗ… khiến đám cháy tỏa ra lượng lớn khói độc.

Đáng chú ý, khu vực tầng trên của căn nhà không có khoảng hở thoáng khí làm khói độc không thể thoát ra ngoài, gây khó khăn lớn cho công tác cứu nạn. Các chiến sĩ trinh sát buộc phải tiếp cận hiện trường từ phần mái của tầng 2 để dỡ mái, chui vào tìm kiếm người bị nạn.

Lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng tiếp cận khu vực bếp, đưa 2 nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đến 4 giờ 25 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tuy nhiên, do ngạt khói độc nặng, 2 nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông N.T.T (40 tuổi, chủ nhà) và cháu N.H.T.A (12 tuổi, con trai chủ nhà). Vụ hỏa hoạn đã làm cháy khoảng 20/122 m2 diện tích căn nhà. Lực lượng PCCC đã khống chế, bảo vệ thành công khoảng 102 m2 còn lại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

Khuyến cáo khẩn cấp về an toàn PCCC hộ gia đình

Từ sự cố đau lòng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn PCCC tại hộ gia đình để phòng tránh rủi ro.

Khẩn trương mở lối thoát nạn thứ 2: Không lắp đặt "chuồng cọp", lồng sắt, lưới sắt bít kín ban công, lan can. Trường hợp đã lắp đặt phải bố trí ô cửa thoát hiểm có chốt mở từ bên trong, trang bị sẵn thang dây, dây tự cứu, mặt nạ phòng độc và dụng cụ phá dỡ.

Nạn nhân mắc kẹt trong nhà cháy được lực lượng chức năng đưa ra ngoài ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Trang bị thiết bị cảnh báo sớm: Lắp đặt đầu báo cháy tự động, thiết bị cảnh báo rò rỉ gas, trang bị sẵn bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc, xô thùng múc nước trong nhà.

Quản lý chặt chẽ nguồn nhiệt, nguồn điện: Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, tắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà.

Dự kiến sẵn phương án thoát hiểm: Xây dựng lối thoát thứ 2, thứ 3 qua ban công, lô gia, cửa sổ hoặc lối lên mái sang nhà lân cận. Đối với cửa chính tầng 1, nên ưu tiên dùng cửa cánh mở ra ngoài thay vì cửa cuốn, cửa trượt.

Quy định nơi để chìa khóa và dụng cụ: Thông báo cho tất cả thành viên trong gia đình biết vị trí cất giữ chìa khóa cửa, đèn pin và dụng cụ phá dỡ (búa, xà beng) để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

Xử lý khi có cháy: Khi phát hiện hỏa hoạn, cần hô hoán, bình tĩnh ngắt nguồn điện, tìm cách thoát nạn, dùng phương tiện tại chỗ dập lửa và gọi ngay cho Cảnh sát PCCC qua số 114.