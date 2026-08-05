Đồng Nai: Cháy lớn chợ ở Biên Hòa

Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 5.8, một đám cháy bất ngờ bùng lên bên trong chợ Biên Hòa. Do khu vực này tập trung nhiều ki ốt kinh doanh nối liền nhau nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các quầy hàng lân cận, khói đen bốc cao nghi ngút.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: H.K

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Do chợ tập trung nhiều ki ốt kinh doanh nối liền nhau nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ẢNH: LÊ LÂM

Chợ Biên Hòa nằm bên sông Đồng Nai, thuộc phường Trấn Biên (thành phố Đồng Nai). Đây là một trong những ngôi chợ truyền thống lâu đời và sầm uất tại khu vực trung tâm thành phố. Nơi đây tập trung lượng lớn các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng.

Hiện trường vụ cháy lan rộng ra nhiều ki ốt khác ẢNH: LÊ LÂM

Ngay khi nhận được tin báo về vụ cháy, ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó chủ tịch UBND thành phố; ông Hồ Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên cùng lãnh đạo Công an thành phố Đồng Nai đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục và xử lý vụ cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai tham gia dập lửa ẢNH: LÊ LÂM

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên cho biết đến 21 giờ đám cháy đã được khống chế, ngăn không cho cháy lan. Bước đầu xác định không thiệt hại về người, đám cháy gây thiệt hại 7 ki ốt.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi ẢNH: LÊ LÂM

Cũng theo lãnh đạo Biên Hòa, khu vực cháy tuy nằm trong khu vực chợ Biên Hòa, nhưng không phải chợ Biên Hòa, mà là trung tâm thương mại của một công ty trên địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Trấn Biên Nguyễn Duy Tân tại hiện trường vụ cháy ẢNH: LÊ LÂM

Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.