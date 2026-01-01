Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Cháy ở chi nhánh cửa hàng xe Isuzu ở xã Xuân Thới Sơn

Trần Kha
Trần Kha
01/01/2026 21:42 GMT+7

Vụ cháy tại chi nhánh cửa hàng xe Isuzu ở xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) đã được dập tắt kịp thời. Công an đang điều tra nguyên nhân và mức độ thiệt hại.

Ngày 1.1, Công an xã Xuân Thới Sơn cùng Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ cháy tại chi nhánh cửa hàng xe trên đường Lê Quang Đạo để xác định nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại.

TP.HCM: Cháy ở chi nhánh cửa hàng xe Isuzu ở xã Xuân Thới Sơn- Ảnh 1.

Cháy tại chi nhánh cửa hàng xe trên đường Lê Quang Đạo

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân sống gần địa chỉ 43/7A đường Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ bên trong một công ty chuyên về ô tô.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 19 Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Để phục vụ công tác chữa cháy, lực lượng chức năng đã phong tỏa một đoạn khoảng 200 m đường Lê Quang Đạo ở phần làn đường hỗn hợp.

TP.HCM: Cháy ở chi nhánh cửa hàng xe Isuzu ở xã Xuân Thới Sơn- Ảnh 2.

Khói tỏa ra từ đám cháy

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

TP.HCM: Cháy ở chi nhánh cửa hàng xe Isuzu ở xã Xuân Thới Sơn- Ảnh 3.

Khoảng 200 m đường Lê Quang Đạo ở phần làn hỗn hợp được phong tỏa phục vụ chữa cháy

ẢNH: TRẦN KHA

Tối cùng ngày, trao đổi với Báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Xuân Thới Sơn, xác nhận vụ hỏa hoạn xảy ra tại chi nhánh của một cửa hàng xe Isuzu trên địa bàn. Đây là nơi dùng để trưng bày và buôn bán xe, không phải xưởng sản xuất.

Theo vị lãnh đạo này, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy từ khoảng 19 giờ 30 phút. "Hiện tại hỏa hoạn đã được dập tắt xong xuôi. Công an đang chốt lại hiện trường để làm báo cáo thông tin cụ thể về thiệt hại", vị này cho biết thêm.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy nằm trên trục đường huyết mạch, thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người đi đường. Đến hơn 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

TP.HCM: Cháy ở chi nhánh cửa hàng xe Isuzu ở xã Xuân Thới Sơn- Ảnh 4.

Hiện trường vụ cháy ở đường Lê Thị Sẻ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, sáng cùng ngày, tại con hẻm trên đường Lê Thị Sẻ (xã Xuân Thới Sơn) cũng xảy ra vụ cháy xưởng gỗ. Theo cơ quan chức năng, chất cháy chủ yếu là mùn cưa nên không có thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Cháy nhà, cả xóm hỗ trợ phá cửa giải cứu hai mẹ con kẹt trong đám cháy

Cháy nhà, cả xóm hỗ trợ phá cửa giải cứu hai mẹ con kẹt trong đám cháy

Thấy cháy nhà, người dân hô hoán cho người bên trong biết, đồng thời dùng dụng cụ đập phá cửa giải cứu hai mẹ con kẹt trong đám cháy, đưa ra ngoài an toàn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
