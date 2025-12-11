TP.HCM: Chi 120 triệu đồng mua 2 tấn vịt chết thối, đang vận chuyển thì bị bắt

Ngày 11.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp UBND phường Bến Cát (Bình Dương cũ) cho biết vừa bắt quả tang một gia đình tại khu phố Lai Khê vận chuyển 2 tấn vịt chết thối.

3 người liên quan được xác định là vợ chồng ông D.Đ.C, bà P.T.H và ông N.N.T.

Xe tải chở vịt chết thối bị công an phát hiện ẢNH: CTV

Khai với cơ quan chức năng, gia đình này cho hay đã chi 120 triệu đồng mua, vận chuyển hơn 2 tấn vịt chết tại địa phương khác về phường Bến Cát, hôm 9.12.

"Tôi biết số vịt này có dấu hiệu bệnh, chết, có giá trị thấp nên mua về để lấy lông bán, phần thịt sẽ bán lại cho một hộ làm thức ăn nuôi cá", ông C. nói.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.766 kg vịt chết thối, trong giai đoạn phân hủy. Trên chiếc xe tải biển số TP.HCM do ông T. làm tài xế, phát hiện thêm 344 kg vịt chết, bốc mùi.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thịt động vật trên theo quy định. Hành vi của các cá nhân trên có dấu hiệu vi phạm về vệ sinh thú y trong kinh doanh vận chuyển động vật.

Số vịt chết thối tại hiện trường ẢNH: CTV

Lực lượng chức năng đang mời những người liên quan đến trụ sở UBND phường Bến Cát để làm việc, xử lý theo quy định.