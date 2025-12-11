Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Chi 120 triệu đồng mua 2 tấn vịt chết thối, đang vận chuyển thì bị bắt

Trần Duy Khánh - Đỗ Trường
11/12/2025 12:48 GMT+7

Lực lượng Công an TP.HCM vừa bắt quả tang một gia đình ở phường Bến Cát (Bình Dương cũ, TP.HCM) chi 120 triệu đồng mua hơn 2 tấn vịt chết thối, trong giai đoạn phân hủy.

Ngày 11.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp UBND phường Bến Cát (Bình Dương cũ) cho biết vừa bắt quả tang một gia đình tại khu phố Lai Khê vận chuyển 2 tấn vịt chết thối.

3 người liên quan được xác định là vợ chồng ông D.Đ.C, bà P.T.H và ông N.N.T.

TP.HCM: Chi 120 triệu đồng mua 2 tấn vịt chết thối, đang vận chuyển thì bị bắt- Ảnh 1.

Xe tải chở vịt chết thối bị công an phát hiện

ẢNH: CTV

Khai với cơ quan chức năng, gia đình này cho hay đã chi 120 triệu đồng mua, vận chuyển hơn 2 tấn vịt chết tại địa phương khác về phường Bến Cát, hôm 9.12.

"Tôi biết số vịt này có dấu hiệu bệnh, chết, có giá trị thấp nên mua về để lấy lông bán, phần thịt sẽ bán lại cho một hộ làm thức ăn nuôi cá", ông C. nói.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.766 kg vịt chết thối, trong giai đoạn phân hủy. Trên chiếc xe tải biển số TP.HCM do ông T. làm tài xế, phát hiện thêm 344 kg vịt chết, bốc mùi.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thịt động vật trên theo quy định. Hành vi của các cá nhân trên có dấu hiệu vi phạm về vệ sinh thú y trong kinh doanh vận chuyển động vật.

TP.HCM: Chi 120 triệu đồng mua 2 tấn vịt chết thối, đang vận chuyển thì bị bắt- Ảnh 2.

Số vịt chết thối tại hiện trường

ẢNH: CTV

Lực lượng chức năng đang mời những người liên quan đến trụ sở UBND phường Bến Cát để làm việc, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

25 tấn thực phẩm bẩn kho lạnh ở TP.HCM chờ bán vào dịp tết

25 tấn thực phẩm bẩn kho lạnh ở TP.HCM chờ bán vào dịp tết

Gần 25 tấn thực phẩm bẩn bao gồm vú heo, dồi trường heo, bao tử heo, trứng gà non, lá xách bò... không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng phát hiện tại một kho lạnh trên địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM) chờ bán vào dịp tết.

Khám phá thêm chủ đề

vịt chết TP.HCM vệ sinh Thú y công an bắt quả tang An toàn thực phẩm Công An TP.HCM phường Bến Cát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận