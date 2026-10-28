TP.HCM chỉ đạo khẩn sau vụ hơn 10.000 tấn heo dùng chất cấm

UBND TP.HCM vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý, kiểm soát việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh sản phẩm động vật.

Vừa qua, Công an TP.HCM triệt phá đường dây sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, bước đầu xác định từ tháng 1.2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo dùng chất cấm tạo nạc Salbutamol ra thị trường tiêu thụ tại TP.HCM, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía nam.

Đường dây này hoạt động theo chuỗi khép kín, từ cung cấp chất cấm, tổ chức chăn nuôi, thu gom, vận chuyển, hợp thức hóa hồ sơ kiểm dịch đến giết mổ và tiêu thụ. Vụ việc được đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 27.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án liên quan đến 4 tội danh: vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; đưa hối lộ; nhận hối lộ; buôn bán hàng cấm.

Hiện trường trại heo sử dụng chất cấm mà lực lượng công an phát hiện, triệt phá ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Từ vụ việc hơn 10.000 tấn heo dùng chất cấm được phát hiện, UBND TP.HCM yêu cầu Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã được phát hiện; làm rõ toàn bộ đường dây, phương thức, thủ đoạn, các cơ sở liên quan và các đối tượng tham gia trong từng khâu của chuỗi cung ứng.

Đồng thời, lực lượng công an phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chức năng tổ chức chốt chặn, kiểm tra hoạt động sản xuất, vận chuyển, giết mổ tại các cửa ngõ thành phố.

Đáng chú ý, Công an TP.HCM được giao nắm tình hình, điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân có dấu hiệu phạm tội tham nhũng, tiêu cực, bảo kê hoặc tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi…

Kiểm soát chặt việc vận chuyển động vật ra vào thành phố

Bên cạnh nhiệm vụ của ngành công an, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường lấy mẫu giám sát thức ăn chăn nuôi, vật tư chăn nuôi, nước uống, động vật và sản phẩm động vật để phát hiện Salbutamol cùng các chất cấm khác. Các đoàn công tác sẽ thanh tra, kiểm tra đột xuất những cơ sở có nguy cơ cao, nhất là cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và trang trại nuôi heo, bò thịt.

Sở này cũng được giao kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào hoặc quá cảnh qua địa bàn; rà soát quy trình cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, tăng cường đối chiếu hồ sơ với thực tế, ngăn việc hợp thức hóa chứng từ để đưa động vật không bảo đảm an toàn ra thị trường.

Sở An toàn thực phẩm phối hợp giám sát nguy cơ mất an toàn đối với thịt và sản phẩm từ thịt, tập trung tại chợ đầu mối, siêu thị và cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp. Sở Y tế rà soát công tác quản lý nguyên liệu Salbutamol trong sản xuất, nhập khẩu thuốc, kiến nghị hoàn thiện quy định để ngăn việc sử dụng sai mục đích.

UBND TP.HCM đồng thời yêu cầu chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu rà soát các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật; phối hợp kiểm tra cơ sở có nguy cơ cao, tiếp nhận phản ánh của người dân và kịp thời chuyển thông tin đến cơ quan chuyên môn, công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.