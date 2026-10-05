Ngày 5.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án quy mô đặc biệt lớn, ngăn chặn mạng lưới cung cấp heo sử dụng chất cấm từ các tỉnh phía nam về TP.HCM tiêu thụ.

Phát hiện xe chở heo dương tính Salbutamol và dịch tả

Theo điều tra ban đầu, thực hiện cao điểm bảo vệ an toàn thực phẩm và sức khỏe người dân, PC03 chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ rà soát các cơ sở giết mổ, chăn nuôi, đầu mối vận chuyển gia súc.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây nuôi nhốt, vận chuyển thịt heo bẩn vào địa bàn thành phố nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Cuối tháng 7.2026, lực lượng chức năng bất ngờ chặn kiểm tra 3 xe tải do Nguyễn Văn Hiệu (41 tuổi) và Phạm Văn Hùng (50 tuổi, cùng ở TP.Đồng Nai) làm chủ hàng.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy toàn bộ 280 con heo trên các xe đều dương tính với chất cấm Salbutamol; đáng báo động hơn, trong số này có tới 80 con đồng thời dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án đồng loạt khám xét khẩn cấp 14 trang trại, cơ sở chăn nuôi và nhà riêng ở Đồng Nai. Tại hàng loạt trại như Lan Hương, Ngô Thị Lan Hương 1, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo, Võ Văn Huỳnh, Nguyễn Văn Hải, Trần Hữu Dũng..., lực lượng chức năng phát hiện tới 3.909 con heo (trọng lượng trên 500 tấn) nhiễm Salbutamol. Toàn bộ số heo này sau đó đã bị xử lý, buộc tiêu hủy theo quy định.

Thủ đoạn trộn "thuốc tạo nạc" và chiêu đối phó xét nghiệm

Cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc số hóa chất nguy hại trên bắt nguồn từ Nguyễn Thị Trinh Nữ (37 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long). Từ giữa năm 2025, Nữ nhập loại chất bột giới thiệu là cám tạo nạc, giúp heo nở mông, đùi, săn chắc từ nước ngoài về rồi bán cho các trang trại với giá 375.000 đồng/kg.

Tại các trang trại, người nuôi mua heo thịt từ 100 - 110 kg về vỗ béo trong 30 ngày lên 130 - 140 kg trước khi bán tháo. Công thức trộn độc hại là cứ 100 gram Salbutamol hòa cùng 300 kg cám cho 100 con heo ăn. Trung bình mỗi lứa 100 con heo "ngốn" trọn khoảng 3 kg chất tạo nạc.

Heo tại các trại nuôi ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Heo nhiễm Salbutamol đem đi xử lý ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Để che mắt cơ quan thú y và lực lượng kiểm tra, khoảng 10 ngày trước khi xuất chuồng đi lò mổ, các chủ trại lập tức dừng cho ăn hóa chất, đồng thời ép heo uống thuốc giải độc gan hoặc điện giải Bio để khi lấy mẫu xét nghiệm sẽ cho kết quả âm tính.

Khám xét nơi ở của nhóm này, công an thu giữ hơn 1.000 kg bột Salbutamol nguyên chất - số lượng đủ để phối trộn thành hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi độc hại.

Kiểm dịch viên nhận tiền, cấp giấy khống

Đáng chú ý, để đưa trót lọt hàng trăm tấn thịt độc ra thị trường mỗi ngày, nhóm này còn có sự tiếp tay đắc lực của cán bộ thú y tha hóa. Cụ thể, Võ Quốc Sơn (37 tuổi) - kiểm dịch viên động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản Đồng Nai đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký khống hồ sơ kiểm dịch xuất tỉnh.

Toàn bộ số heo đã bị xử lý, buộc tiêu hủy theo quy định ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sơn không đến hiện trường kiểm tra dịch tễ mà phát sẵn giấy chứng nhận cùng kẹp chì niêm phong để Hiệu tự ý gắn vào các xe tải heo. Bên cạnh đó, các đối tượng còn làm giả giấy tờ nguồn gốc động vật tại TP.HCM nhằm "lách" quy định kiểm dịch liên tỉnh, hợp thức hóa việc đưa heo bệnh, heo nhiễm hóa chất vào thẳng các lò giết mổ.

Ước tính từ tháng 1.2026 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tuồn ra các chợ đầu mối, siêu thị, bếp ăn trường học, khu công nghiệp... tại TP.HCM, Đồng Tháp và các tỉnh lân cận hơn 10.000 tấn heo độc hại, với tổng trị giá trên 600 tỉ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Heo đem đi tiêu hủy theo quy định ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về 4 tội danh: "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", "buôn bán hàng cấm", "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ"; đồng thời tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 người gồm các chủ hàng, chủ trại, đầu nậu bán hóa chất và kiểm dịch viên Võ Quốc Sơn.

Công an TP.HCM khẳng định đang tiếp tục mở rộng điều tra toàn bộ đường dây với tinh thần "không có vùng cấm, xử lý tận gốc" và khuyến cáo người chăn nuôi, thương lái, tiểu thương tuyệt đối không sử dụng, tiếp tay cho chất cấm tạo nạc vì đây là hành vi đầu độc người tiêu dùng và sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.