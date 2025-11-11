Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tây Ninh: Xuất hiện 7 ổ dịch tả heo, đã tiêu hủy gần 1.500 con heo bệnh

Bắc Bình
Bắc Bình
11/11/2025 18:10 GMT+7

Tây Ninh xuất hiện thêm 7 ổ dịch tả heo châu Phi trong tháng qua, buộc tiêu hủy gần 1.500 con heo, tương đương hơn 58 tấn thịt heo.

Ngày 11.11, bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh, cho biết trong tháng qua, trên địa bàn tỉnh này đã ghi nhận 7 ổ dịch tả heo châu Phi tại 6 xã, phường gồm: Tân Thạnh (2 ổ), Long An, Khánh Hưng, Thạnh Hóa, Bình Đức và Tân An (mỗi nơi 1 ổ).

Tây Ninh: Xuất hiện thêm 7 ổ dịch tả heo, gần 1.500 con bị tiêu hủy- Ảnh 1.

Ngành Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh đang triển khai nhiều giải pháp để kéo giảm nguy cơ lan rộng của dịch tả heo châu Phi

ẢNH: B.B

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận có 32 hộ chăn nuôi ở 18 xã, phường xuất hiện dịch bệnh, khiến 1.491 con heo (tương đương 58,6 tấn) buộc phải tiêu hủy. Hiện vẫn còn 4 ổ dịch tại các xã Thạnh Hóa, Bình Đức, Tân Thạnh và Tân An chưa qua thời hạn kiểm dịch 21 ngày.

Trước diễn biến phức tạp, Sở NN-MT Tây Ninh đã chỉ đạo các địa phương khoanh vùng, giám sát chặt, tiêu độc khử trùng và kiểm soát vận chuyển heo trong vùng dịch. Đồng thời, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh đã thành lập đội phản ứng nhanh, cấp phát hóa chất, vôi bột, hướng dẫn người dân tiêu độc chuồng trại định kỳ. Tất cả trường hợp heo nhiễm bệnh đều được tiêu hủy đúng quy trình kỹ thuật.

Cũng theo bà Đinh Thị Phương Khanh, khó khăn lớn nhất hiện nay là một số hộ chăn nuôi giấu dịch khi heo chết bất thường, khiến công tác khoanh vùng, xử lý gặp trở ngại. Ngành nông nghiệp đang phối hợp chính quyền cơ sở tuyên truyền, hỗ trợ người dân khai báo và tiêu hủy kịp thời.

Tây Ninh: Xuất hiện thêm 7 ổ dịch tả heo, gần 1.500 con bị tiêu hủy- Ảnh 2.

Công tác tiêu độc, khử trùng được diễn ra thường xuyên tại các khu vực có ổ dịch xuất hiện

ẢNH: B.B

Trước nguy cơ dịch tả heo tái bùng phát trên diện rộng, Tây Ninh triển khai đồng bộ nhiều biện pháp: giám sát dịch tễ, thử nghiệm vắc-xin, hướng dẫn an toàn sinh học và đẩy mạnh truyền thông. Các hộ chăn nuôi mong sớm được hỗ trợ kỹ thuật, quy trình tái đàn an toàn để ổn định sản xuất.

Trong bối cảnh thời tiết thất thường và nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao dịp cuối năm, Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương không chủ quan, đặt công tác phòng, chống dịch tả heo Châu Phi lên hàng đầu, bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định nguồn cung thịt heo trên thị trường.

