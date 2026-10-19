Sau vụ thịt heo chứa chất cấm, TP.HCM kiểm soát nguồn thịt vào chợ ra sao?

Liên quan vụ thịt heo có sử dụng chất cấm Salbutamol được đưa ra thị trường, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn thịt lưu thông trên địa bàn.

Theo đó, sở tham gia đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra tại các tuyến giao thông trọng điểm, phát hiện và xử lý phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vi phạm.

CSGT TP.HCM phối hợp kiểm dịch kiểm tra xe chở gia súc, phát hiện 201 con heo có kết quả dương tính với chất cấm Salbutamol khi đang trên đường đưa vào cơ sở giết mổ vào cuối tháng 7 vừa qua ẢNH: PC08

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện phương tiện vận chuyển động vật có kết quả dương tính với chất cấm Salbutamol. Vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Siết kiểm soát thịt heo tại 3 chợ đầu mối

Tại các chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức, nơi tiếp nhận và phân phối lượng thịt heo lớn của TP.HCM, Sở An toàn thực phẩm bố trí lực lượng thường trực để giám sát hàng hóa khi nhập chợ.

Ngay khi phát hiện vụ việc thịt heo có sử dụng Salbutamol được đưa ra thị trường, sở triển khai các đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm tại chợ, đồng thời tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm.

Qua rà soát, Sở An toàn thực phẩm ghi nhận các cơ sở được cơ quan chức năng công bố có liên quan đến vụ việc không tham gia Đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm và Đề án chuỗi thực phẩm an toàn của TP.HCM.

Theo Sở An toàn thực phẩm, việc kiểm soát nguồn thịt hiện gặp không ít khó khăn do chuỗi cung ứng có nhiều chủ thể tham gia, từ chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển đến phân phối, kinh doanh và các bếp ăn.

Đặc biệt, lượng thịt lưu thông qua các cửa ngõ, chợ đầu mối rất lớn, trong khi hoạt động vận chuyển thường diễn ra vào ban đêm và rạng sáng. Điều này tạo áp lực cho lực lượng chức năng trong việc kiểm soát tính hợp pháp của từng lô hàng, nhất là những lô hàng được chia nhỏ.

Việc đối soát, xác thực hồ sơ theo thời điểm giết mổ, vận chuyển và nhập chợ cũng đòi hỏi sự phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị.

Để tăng cường kiểm soát, TP.HCM tập trung kiểm tra hồ sơ, nguồn gốc thực phẩm, nâng cao trách nhiệm giám sát của ban quản lý chợ và ứng dụng số hóa thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc.

201 con heo cho kết quả dương tính với chất cấm Salbutamol ẢNH: PC08

Theo số liệu của Sở An toàn thực phẩm, trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã kiểm tra 845 cơ sở kinh doanh thực phẩm, lấy 164 mẫu kiểm nghiệm.

Kết quả phát hiện 11 cơ sở vi phạm, 11 mẫu không đạt. Cơ quan chức năng đã xử phạt 11 cơ sở với tổng số tiền hơn 45,3 triệu đồng, đồng thời xử lý 222 con heo đã qua giết mổ và 1.770 kg sản phẩm động vật.

Bên cạnh đó, TP.HCM đang triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm giai đoạn 2026 - 2030.



Làm gì khi nghi ngờ thịt heo không an toàn?

Không chỉ tại các chợ đầu mối, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM còn tăng cường kiểm soát nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn trường học, đặc biệt là các bữa ăn nội trú, bán trú.

Hoạt động kiểm tra tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, việc lựa chọn và quản lý nhà cung cấp, điều kiện sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển và giao nhận suất ăn.

Sở cũng đang rà soát các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, trường học có bếp ăn tập thể hoặc căn tin để xây dựng cơ chế giám sát theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc và kiểm tra dựa trên mức độ nguy cơ.

Đối với người dân, trường học và bếp ăn tập thể, Sở An toàn thực phẩm khuyến cáo cần lựa chọn thịt heo từ cơ sở cung cấp có thông tin rõ ràng, yêu cầu và lưu giữ hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nguồn gốc theo quy định.

Khi tiếp nhận thực phẩm, cần kiểm tra tình trạng nguyên liệu và bảo đảm điều kiện bảo quản. Riêng các bếp ăn tập thể phải thực hiện đầy đủ quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn đúng quy định và ghi nhận thông tin nhà cung cấp, lô nguyên liệu, thời điểm tiếp nhận để phục vụ truy xuất khi cần thiết.

Nếu phát hiện nguyên liệu có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ không bảo đảm an toàn, cơ sở cần tạm ngừng sử dụng lô nguyên liệu, giữ lại hồ sơ và thông tin liên quan, tránh làm mất dấu vết phục vụ xác minh.

Đồng thời, thông báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn, kiểm tra và xử lý.

Người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng hoặc có dấu hiệu vi phạm có thể phản ánh trực tiếp đến Sở An toàn thực phẩm TP.HCM hoặc qua đường dây nóng: 028.39301714.