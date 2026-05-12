TP.HCM chỉ đạo xây dựng hệ số K theo trình tự, thủ tục rút gọn

Đình Sơn
12/05/2026 18:37 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), để áp dụng trên địa bàn TP.HCM từ ngày 1.7.2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về chủ trương xây dựng Quyết định quy định hệ số K trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1.7 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Việc này nhằm bảo đảm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn thành phố liên tục, kịp thời, đúng quy định.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, dữ liệu đầu vào, xây dựng dự thảo quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố.

TP.HCM sẽ ban hành hệ số K áp dụng từ ngày 1.7 khi tính tiền sử dụng đất

Việc này thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; bảo đảm nội dung tham mưu chặt chẽ, phù hợp tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Thuế TP, các thuế cơ sở, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và các chi nhánh, UBND 168 phường, xã, đặc khu và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp, cung cấp đầy đủ dữ liệu, hồ sơ, thông tin về giá đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai và các nội dung liên quan.

Qua đó, phục vụ công tác rà soát, tổng hợp, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1.7.

Theo Nghị quyết số 254 quy định việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất là giá đất theo bảng giá đất và hệ số K.

Dự kiến từ ngày 1.7, TP.HCM sẽ ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để áp dụng trong 7 trường hợp, trong đó có dùng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư... Hệ số K thế nào trong khi hiện nay bảng giá đất đã quá cao là vấn đề nhiều người quan tâm.

