TP.HCM chi hơn 8.500 tỉ cải tạo rạch Văn Thánh, dự kiến khởi công tháng 10

Đại diện UBND phường Thạnh Mỹ Tây và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đã thông tin về dự án chỉnh trang, cải tạo rạch Văn Thánh tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 9.7. Theo đó, dự kiến khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên vào tháng 10.2026.

Dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm

Theo bà Nguyễn Thị Châu Thi, Phó chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây, địa phương là đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND TP.HCM.

Đây là một trong những dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm của TP.HCM đối với khu vực nhà ở ven kênh rạch, hướng đến mục tiêu cải thiện môi trường, tăng khả năng trữ nước và tiêu thoát nước chống ngập.

Bên cạnh đó, dự án còn kết hợp xây dựng hạ tầng giao thông và công viên cây xanh dọc tuyến nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân trong khu vực.

Bà Nguyễn Thị Châu Thi, Phó chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây thông tin về dự án cải tạo rạch Văn Thánh ẢNH: UYỂN NHI

Qua khảo sát, đo đạc và kiểm đếm, hiện có khoảng 749 trường hợp thuộc diện giải tỏa toàn phần.

Để phục vụ công tác tái định cư, TP.HCM đã phân bổ gần 400 căn hộ tại các địa bàn thuộc phường Gia Định và phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ), tạo điều kiện để người dân được bố trí chỗ ở mới ngay tại địa phương.

Theo UBND phường Thạnh Mỹ Tây, địa phương cũng đã ban hành kế hoạch hỗ trợ người dân sau di dời, thành lập tổ công tác chuyên trách để phối hợp rà soát, nắm bắt tình hình, hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết.

Qua đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh và tổng hợp báo cáo UBND phường xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Hơn 6.800 tỉ đồng giải tỏa, tái định cư

Ông Trần Văn Trọng, Phó ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM tại buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Theo ông Trần Văn Trọng, Phó ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, dự án cải tạo rạch Văn Thánh được chia thành 2 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 là nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, có tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.745 tỉ đồng. Dự kiến tháng 10.2026 sẽ khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên.

Dự án thành phần 2 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.812 tỉ đồng.

Toàn cảnh tuyến chính rạch Văn Thánh dự kiến cải tạo tháng 10.2026 ẢNH: UYỂN NHI

Theo quy hoạch, tổng chiều dài rạch được cải tạo khoảng 2,24 km. Trong đó tuyến rạch chính dài 1.965 m (từ đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) và tuyến rạch nhánh dài 275 m.