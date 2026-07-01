TP.HCM chiếm ưu thế điểm 10 các môn khoa học tự nhiên thi tốt nghiệp THPT 2026

Điểm sáng thi tốt nghiệp THPT 2026

Cụ thể ở môn toán, TP.HCM đều đứng vị trí số 2 về điểm trung bình (6,189, sau Ninh Bình) và số lượng điểm 10 (445, sau Hà Nội).

Số lượng điểm 10 của TP.HCM tiếp tục về nhì ở môn vật lý (25, sau Hà Nội), song vươn lên dẫn đầu ở môn hóa học (61) và sinh học (45). Hóa học, sinh học cũng là hai môn TP.HCM lọt vào top 5 tỉnh, thành có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT 2026 cao nhất.

Đây là tín hiệu tích cực với công tác giảng dạy các môn khoa học tự nhiên của siêu đô thị lớn nhất cả nước về giáo dục, khi điểm trung bình môn toán năm ngoái của TP.HCM chỉ xếp hạng 3, sinh hạng 4, còn hóa và lý không lọt vào top 10.

Ở môn tin học, TP.HCM lọt vào top 5 điểm trung bình và đồng hạng 1 về số lượng điểm 10 với hai thành phố khác là Hà Nội và Đà Nẵng. Địa phương này cũng lọt vào top 10 điểm trung bình và số lượng điểm 10 ở môn lịch sử, song không thành công vào top 10 trong bất kỳ bảng xếp hạng nào ở môn ngữ văn, địa lý, công nghệ-nông nghiệp và công nghệ-công nghiệp.

Giáo dục kinh tế và pháp luật là môn duy nhất TP.HCM đứng đầu về điểm trung bình, ở mức 5,461. Trong khi đó ở môn tiếng Anh, điểm trung bình của thành phố tụt một hạng xuống vị trí thứ ba (5,369, sau Hà Nội và Tuyên Quang) và sở hữu số điểm 10 đông thứ 2 (88, sau Hà Nội).

Tỷ lệ điểm cao, thấp ra sao?

TP.HCM sở hữu điểm 10 ở hầu hết các môn thi, trừ ngữ văn và giáo dục kinh tế và pháp luật. Một nửa trong số này tới từ môn toán, sau đó là lịch sử (94) và ngoại ngữ (91). Những môn ít điểm 10 nhất ở TP.HCM là công nghệ - nông nghiệp (1), địa lý (2), công nghệ - công nghiệp và tin học (đều chỉ có 3 điểm 10).

Ngược lại, địa phương này có 29 điểm liệt, nhiều nhất cũng ở môn toán (12) sau đó là ngữ văn (11) và ngoại ngữ (5). Trong số đó có 3 thí sinh TP.HCM bị điểm 0, tập trung tất cả ở môn văn.

Điểm tích cực là số điểm liệt và số điểm 0 của TP.HCM năm nay đều giảm khoảng một nửa so với năm ngoái (53 điểm liệt, trong đó có 8 điểm 0).

Xét kết quả từng môn thi tại TP.HCM, tỷ lệ thí sinh có điểm dưới trung bình nhiều nhất ở môn ngoại ngữ (42,3%), địa lý (41,9%) và vật lý (41,1%). Còn những môn có tỷ lệ dưới trung bình thấp nhất là ngữ văn (5,6%), công nghệ-công nghiệp (7,5%), công nghệ-công nghiệp (8,9%).

Tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm giỏi từ 8 trở lên cũng đông nhất ở môn công nghệ-công nghiệp (26%), công nghệ-nông nghiệp (22,8%) và toán (19,6%). Còn những môn có ít thí sinh đạt mốc này là giáo dục kinh tế và pháp luật (2,2%), địa lý (2,3%) và ngoại ngữ (9%).

Về điểm trung bình, đa số các môn thi ở TP.HCM đều đạt mức trên 6, chỉ riêng vật lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, ngoại ngữ, địa lý lần lượt ở mức 5,48 - 5,46 - 5,37 - 5,21.