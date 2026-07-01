TP.HCM chính thức ban hành hệ số K

Quyết định này quy định hệ số K năm 2026 trên địa bàn TP.HCM theo quy định tại Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội. Áp dụng cho các trường hợp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 254/2025.

Quyết định cũng nêu rõ, hệ số K được xác định bằng tích (nhân) của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường, hệ số điều chỉnh theo quy hoạch và hệ số điều chỉnh theo yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất, được tính theo công thức:

K bằng K1 nhân K2 nhân K3. Trong đó K là hệ số điều chỉnh giá đất, K1 là hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường, K2 là hệ số điều chỉnh theo quy hoạch (áp dụng cho dự án đầu tư theo quy hoạch xây dựng) và K3 là hệ số điều chỉnh theo yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất.

Theo quyết định, hệ số K1 đối với các loại đất trong bảng giá đất đã được ban hành là 1.

TP.HCM đã chính thức ban hành hệ số K bằng 1 ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trong khi đó hệ số K2 đối với dự án nhà ở thấp tầng (liền kề, biệt thự), dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tính dựa vào hệ số sử dụng đất, từ 1 đến 1,30. Hệ số K2 đối với dự án cao tầng từ 1 đến 1,70.

Trong khi đó hệ số K3 đối với các loại đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2025 của HĐND TP.HCM là 1.

Quyết định giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp hệ số K chưa phù hợp với tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, báo cáo UBND TP.HCM quyết định sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất.

Các Sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và các tổ chức, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.