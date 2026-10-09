TP.HCM cho công chứng điện tử hợp đồng thế chấp

Theo đó, toàn bộ thủ tục thế chấp, xóa thế chấp là bất động sản đều được công chứng điện tử và hồ sơ nộp, trả kết quả được thực hiện trực tuyến toàn trình. Khách hàng chỉ cần ngồi ở nhà làm thủ tục, sau một ngày sẽ có kết quả.

Chỉ trong vòng gần 2 tháng triển khai, MBBank đã phối hợp triển khai thí điểm và thực hiện thành công gần 400 bộ hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến tại 30 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Một lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM cho biết, sẽ tiếp tục triển khai các giao dịch công chứng điện tử kết hợp đăng ký biện pháp bảo đảm toàn trình trên môi trường số đến các ngân hàng khác.

TP.HCM triển khai dịch vụ công chứng điện tử và nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình ẢNH: ĐÌNH SƠN

Hình thức này giúp khách hàng chủ động thực hiện giao dịch mà không phải di chuyển giữa các địa phương, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Bởi những người ở Hà Nội cũng có thể ngồi nhà làm hồ sơ mà không cần tốn tiền mua vé máy bay vào TP.HCM công chứng và nộp hồ sơ.

Ngoài ra, việc triển khai công chứng điện tử và đăng ký biện pháp bảo đảm toàn trình nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tối ưu chi phí vận hành.

"Đây là kết quả rất đáng trân trọng, không chỉ khẳng định tính khả thi của mô hình số hóa giữa ngân hàng và cơ quan đăng ký, mà còn tạo ra giá trị lớn cho cả khách hàng và ngân hàng, tăng trải nghiệm khác biệt, nhanh chóng cho khách hàng, tối ưu chi phí và nguồn lực. Mỗi hồ sơ được xử lý thành công là một bước tiến trong việc tối ưu hóa quy trình xử lý, góp phần từng bước hoàn thiện quy trình và thúc đẩy hành trình chuyển đổi số", lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM cho hay.

Trong khi đó, theo đại diện MBBank, hiện nay dịch vụ này đang triển khai cho công chứng điện tử tại TP.Hà Nội, TP.Đồng Nai, hồ sơ vẫn phải nộp trực tiếp ở Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong khi đó ở TP.HCM đi đầu khi cho phép nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình thay vì cho người đi nộp trực tiếp.

Với dịch vụ này, người dân không cần phải lọ mọ đi công chứng và nộp hồ sơ giấy ẢNH: ĐÌNH SƠN

Người dân có thể ngồi ở nhà nộp hồ sơ và cũng có thể theo dõi xem hồ sơ đã đi đến khâu nào mà không cần phải lên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Cách làm này giúp cho độ an toàn, bảo mật tăng lên. Hồ sơ trên hệ thống không phải in ra nên không sợ bị lộ thông tin. Công chứng điện tử khách hàng cũng có thể tiết kiệm được chi phí khi có những khách hàng ở TP.Hà Nội hay các địa phương khác có thể ngồi ở nhà làm việc mà không cần phải vào TP.HCM. Đồng thời giúp tiết kiệm chi phí, giảm thiểu giấy tờ, thời gian phục vụ khách hàng nhanh hơn.

Trong khi ngân hàng và cơ quan chức năng không phải lưu trữ hồ sơ nên không sợ thất lạc vì có lưu trên hệ thống. Ngân hàng chỉ lưu bản gốc sổ hồng của khách.