TP.HCM: Cho vay lãi nặng, nhiều lãnh đạo của 3 công ty bị bắt tạm giam

Ngày 28.5, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 bị can, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương (55 tuổi, ngụ Q.10, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit), Trương Tuấn Tài (32 tuổi, ngụ Q.6, Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN) cùng 7 người là trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm của hai công ty trên và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an khám xét nơi ở, làm việc của những người liên quan CACC

Trước đó, từ việc xác minh các số điện thoại dán trên đường phố, công an phát hiện nhiều tổ chức hoạt động cho vay tài chính vi phạm pháp luật. Ngày 26.5, hàng trăm người thuộc Công an TP.HCM và nhiều quận, huyện đã đồng loạt phong tỏa, khám xét các công ty trên, bắt nhiều người và thu giữ hàng loạt tài liệu chứng cứ quan trọng.

Quá trình điều tra, công an xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Từ tháng 4.2019 đến tháng 4.2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỉ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%/năm, cao nhất là 1.289,67% năm, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại bộ luật Dân sự.

Hiện hành vi cụ thể của các bị can chưa được công bố, do vụ án còn đang được công an mở rộng điều tra.