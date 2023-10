TP.HCM: Chung kết hội thi tìm hiểu luật Thi đua, khen thưởng

Sáng 10.10, Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ TP.HCM tổ chức vòng chung kết xếp hạng hội thi tìm hiểu luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn TP.HCM.

Sau hơn 1 tháng phát động, triển khai, vòng loại của hội thi đã thu hút hơn 15.000 thí sinh tham gia. Vòng chung kết với sự hiện diện của 10 thí sinh tham gia đến từ các đơn vị: UBND Q.7, UBND Q.12, UBND Q.Bình Thạnh, Công an TP.HCM (3 thí sinh), Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố (Saigon Co.op), Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, Cục Quản lý thị trường TP.HCM, Sở Tư pháp TP.HCM.

Ông Nguyễn Duy Tân, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM biểu dương các đơn vị có đông thí sinh tham gia thi vòng loại, trong đó Q.Tân Phú có đến gần 2.500 thí sinh dự thi. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự lan tỏa hội thi trong hệ thống chính trị, các sở ngành, quận huyện...

"Hội thi có mục đích lớn nhất là lan tỏa mạnh mẽ các nội dung thi đua yêu nước vào đời sống xã hội, không phải là thành tích của một vài cá nhân. Thành tích thi góp phần vào sự phát triển của thành phố, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 98", Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho hay.

Trải qua 3 phần thi tại vòng chung kết, thí sinh Võ Thị Bích Phương thuộc đơn vị Công an TP.HCM xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Xuân Trang, đơn vị Sở Tư pháp và thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Mai của đơn vị Công an TP.HCM. 3 giải ba thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu Nga, đơn vị UBND Q.12, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Việt, đơn vị UBND Q.Bình Thạnh và thí sinh Lê Thị Lan Anh, đơn vị Công an TP.HCM.

4 giải khuyến khích thuộc về thí sinh của các đơn vị UBND Q.7, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, Saigon Co.op và Cục Quản lý thị trường TP.HCM. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải phụ cho UBND Q.Tân Phú, đơn vị có số lượng thí sinh tham gia vòng loại nhiều nhất.

Ông Nguyễn Hoàng Hưng, Phó trưởng Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ TP.HCM, Trưởng ban giám khảo cho biết, 10 thí sinh tại vòng chung kết có kiến thức sâu rộng, có nghiên cứu luật kỹ càng nên có tổng điểm cao và tương đối đồng đều. Ngoài lắng nghe câu trả lời của các thí sinh, ban giám khảo hội thi cũng giải thích, phân tích thêm để thí sinh và cổ động viên hiểu rõ hơn.