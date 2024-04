TP.HCM có hết nắng nóng sau dự báo sẽ có mưa trái mùa chiều tối mai?

Sáng nay (16.4), TP.HCM xuất hiện nắng từ sớm. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng là 31oC (cao hơn so với hôm qua 1oC). Dù vậy, nhiệt độ cao nhất trong ngày dự báo sẽ không vượt quá 37oC.

Thông tin được người dân chờ đợi nhất là TP.HCM có thể mưa trái mùa vào chiều tối mai giữa lúc nắng nóng. Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, hôm nay nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra diện rộng ở Đông Nam bộ; miền Tây có nắng nóng diện rộng, cường độ tăng nhẹ so với hôm qua.

Chiều tối có mưa giông cục bộ. Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ dao động 36 - 38oC, có nơi trên 38oC; miền Tây 34 - 36oC, có nơi trên 36oC.

60% mưa có thể xuất hiện ở TP.HCM vào chiều tối mai Ngọc Dương

Tại TP.HCM, nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra. Nhiệt độ tuy có phần giảm nhẹ nhưng vẫn tương đối cao. Những ngày tới, nắng nóng vẫn tiếp tục xuất hiện ở TP.HCM nhưng mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ có phần hạ xuống.

Theo Trưởng phòng Dự báo, từ ngày 17 - 21.4, bộ phận áp cao lạnh ở phía bắc nén rãnh áp thấp xuống. Hai khối khí này khác nhau về bản chất nên cũng có khả năng sẽ tạo ra một vài trận mưa cục bộ trong phạm vi hẹp, nhất là trong ngày 17. Tuy nhiên, lượng mưa sẽ không lớn và thời gian mưa không kéo dài. Thời điểm xuất hiện mưa nhiều khả năng rơi vào tầm chiều tối với xác suất mưa tại TP.HCM là 60%.

"Xác suất này không cao nhưng người dân cần lưu ý, đề phòng vì mưa xuất hiện vào mùa này thường kèm theo giông, sét", ông Quyết nói.



Mưa nhưng vẫn nắng nóng

Thạc sĩ Lê Đình Quyết nhận định, điều kiện gây mưa trong những ngày tới chưa quá thuận lợi, nếu có xuất hiện cũng chỉ là những trận mưa trái mùa, có tính chất cục bộ.

Người dân có thể dễ dàng nhận thấy, ngày nào có mưa thì ngày đó phải có nhiều mây nên nhiệt độ sẽ giảm (có thể ít hoặc nhiều). Nhưng TP.HCM cũng như Đông Nam bộ những ngày qua, nhiệt độ cao nhất trong ngày xuất hiện vào khoảng 13 - 14 giờ, còn mưa dự báo xuất hiện vào 16 - 19 giờ nên nắng nóng vẫn là trạng thái thời tiết chủ đạo, nhiệt độ giảm nhưng không đáng kể.

Mưa trái mùa dự kiến xuất hiện chiều tối, trong khi nắng nóng đỉnh điểm xuất hiện tầm 13 - 14 giờ nên người dân vẫn có thể thấy oi ả Độc Lập

Theo ông Quyết, mùa mưa năm nay sẽ bắt đầu muộn hơn mọi năm, có thể đến vào nửa cuối tháng 5. Do đó, những ngày đầu tháng 5 có thể xuất hiện những trận mưa chuyển mùa.

Ông Quyết cũng lưu ý thêm, từ 2 - 3 ngày tới, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam. Rãnh thấp có trục 24 - 26 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung và Nam Trung bộ hoạt động ổn định, nhiễu động gió đông có xu hướng phát triển tốt hơn.

Dự báo thời tiết Nam bộ 2 - 3 ngày tới có mưa giông cục bộ về chiều tối. Người dân cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nắng nóng diện rộng trên khu vực, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng gay gắt, cường độ nắng nóng giảm nhẹ.





