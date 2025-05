TP.HCM có sương mù mờ ảo sáng nay, vì sao?

Sáng nay 21.5, thời tiết TP.HCM khá mát mẻ từ sáng sớm, trời nắng yếu, sương mù mờ ảo bao phủ khắp nơi. Đến 9 giờ sáng, lớp sương mù vẫn tồn tại ở nhiều quận trung tâm.

Theo ghi nhận, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Võ Thị Sáu, đường Điện Biên Phủ, đường Trần Quốc Thảo... người dân có thể dễ dàng nhìn thấy lớp sương mù sau những tán cây cổ thụ, tạo nên khung cảnh khá mờ ảo ở TP.

9 giờ sáng, đường Điện Biên Phủ vẫn còn sương mù mờ ảo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tiết trời sáng nay cũng tương đối dễ chịu, mát mẻ. Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây nguyên cho biết, lúc 8 giờ sáng, thời tiết TP.HCM có thay đổi, trời nắng, không mưa, nhiệt độ tại Tân Sơn Nhất là 30oC (cao hơn hôm qua 1oC), độ ẩm 84% (89%), gió bắc 2 m/giây.

Giải thích về hiện tượng sương mù sáng nay, đại diện Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây nguyên cho biết, do rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây có trục qua 24 - 27 độ vĩ bắc bị nén về phía nam bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ nâng trục lên phía bắc và rút ra phía đông. Phía nam, rãnh áp thấp xích đạo di chuyển dần lên phía bắc qua Nam bộ.

Lớp sương mù bao phủ trên các tán cây xanh tạo nên khung cảnh mờ ảo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hiện tượng sương mù bao phủ TP.HCM cũng thỉnh thoảng xuất hiện trong mùa mưa ở Nam bộ, khi có dải hội tụ nhiệt đới hoặc ảnh hưởng hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới gần Nam bộ, hoặc có hội tụ gió tây nam tầng thấp, vùng áp thấp ngay trên khu vực Nam bộ. Khi đó nhiệt độ ban đêm giảm, trời nhiều mây, độ ẩm không khí cao, không có nắng.

Sau sương mù buổi sáng, dự báo TP.HCM có mưa lớn chiều nay

Theo cơ quan khí tượng, thời tiết hôm nay tại Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, sáng tới trưa có mưa rào và giông vài nơi tập trung ở các tỉnh thuộc bán đảo Cà Mau và ven biển miền Tây.

Từ trưa mây giông phát triển nhiều dần và mở rộng hơn, chiều tới tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá. Nhiệt độ cao nhất ở Nam bộ từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Lớp sương mù bao phủ từ sáng sớm nên tiết trời TP.HCM khá mát mẻ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và giông, nhiệt độ cao nhất 32 - 33oC vào khoảng 14 giờ.

Từ 2 - 3 ngày tới, rãnh áp thấp xích đạo có trục qua Nam bộ và Nam Trung bộ hoạt động mạnh. Gió tây nam hoạt động ổn định và mạnh hơn, có cường độ trung bình.



Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Mưa giông có xu hướng gia tăng thêm. Trong ngày có lúc có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to.

Trong cơn giông, người dân cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá. Tuy nhiên, mưa nhiều vẫn tập trung chính vào buổi trưa chiều và tối, riêng sáng sớm và trong buổi sáng ngày 22.5 khả năng mưa giông sẽ xuất hiện diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to.

Hiện tượng sương mù không phải là thời tiết bất thường ở TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sương mù vẫn thường xuất hiện ở TP.HCM vào mùa mưa, có khi kéo dài tới trưa, thậm chí tới chiều ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hôm nay, TP.HCM cao nhất chỉ khoảng 32 - 33 độ C ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân TP.HCM cần chủ động đề phòng mưa lớn xuất hiện vào chiều tối nay ẢNH: VŨ PHƯỢNG