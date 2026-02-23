Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM có thêm một cảng cạn

23/02/2026 11:43 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định công bố mở cảng cạn Cái Mép do Công ty cổ phần Logistics quốc tế Cái Mép làm chủ đầu tư.

Theo đó, cảng cạn Cái Mép có vị trí tại Khu công nghiệp Cái Mép, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là phường Tân Phước, TP.HCM), do Công ty cổ phần Logistics quốc tế Cái Mép làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của cảng cạn là khai thác, kinh doanh dịch vụ và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng cạn phù hợp với quy định Nghị định số 38/2017 của Chính phủ và giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Công ty cổ phần Logistics quốc tế Cái Mép thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khai thác cảng theo quy định tại Nghị định số 38/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

Tổ chức khai thác cảng cạn theo quy định, đúng mục đích; phù hợp với các giai đoạn đầu tư; bảo đảm an toàn, an ninh, phòng, chống cháy nổ; phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng cạn Cái Mép theo quy định tại Nghị định số 38/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của cảng cạn theo quy định tại Nghị định số 38/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

Cảng cạn Cái Mép là ICD đầu tiên của khu vực Cái Mép - Thị Vải, có thể tiếp nhận hàng hóa từ cả hai phương thức vận tải đường bộ và đường biển. Là một cảng cạn đa chức năng, cảng cạn Cái Mép có hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp để tiếp nhận nhiều loại hàng hóa khác nhau như container, hàng rời, hàng dự án.

Cảng cạn Cái Mép nằm ở khu công nghiệp Cái Mép với tổng diện tích 38,6 ha. Với chiều dài 1.100 m cầu bến, gồm 2 bến trung chuyển trọng tải đến 25.000 DWT và 10 bến tiếp nhận sà lan đến 5.000 DWT, cảng cạn có thể tiếp nhận nhiều loại phương tiện khác nhau như tàu container, sà lan container hoặc hàng rời, hàng công trình, đảm bảo đáp ứng nhu cầu bố trí bến cho nhiều loại phương tiện và hàng hóa ra vào cảng.

Tọa lạc tại Khu công nghiệp Cái Mép với hơn 30 trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, cảng cạn Cái Mép bảo đảm cung cấp dịch vụ bốc xếp an toàn và năng suất cao.

Ngoài ra, với chiều dài 1.100 m cầu bến, gồm 2 bến trung chuyển trọng tải đến 25.000 DWT và 10 bến tiếp nhận sà lan đến 5.000 DWT, cảng cạn Cái Mép có thể tiếp nhận nhiều loại phương tiện như tàu container, sà lan container, hàng rời, hàng công trình, đáp ứng nhu cầu bố trí bến cho nhiều loại phương tiện và hàng hóa ra vào cảng.

