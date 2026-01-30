Khu công nghiệp sinh thái trên đất ngập mặn ở TP.HCM đặc biệt ra sao?

Ngày 29.1, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM ( Hepza ) phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) đã tổ chức khảo sát, làm việc tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TP.HCM).

Ông Lê Viết Phúc, Phó trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại buổi làm việc, các chuyên gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp đã trao đổi về giải pháp thúc đẩy phát triển mô hình KCN sinh thái tại TP.HCM, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Ông Lê Viết Phúc, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cho biết dự án "Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng KCN kiểu mẫu/KCN thông minh theo định hướng sinh thái và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành KCN" được JICA tài trợ và triển khai tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ từ tháng 10.2023, đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1 với nhiều kết quả tích cực.

Trong khuôn khổ dự án, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất công nhận KCN sinh thái. Hiện Hepza đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan để xem xét, tiến tới cấp giấy chứng nhận KCN sinh thái cho khu công nghiệp này trong thời gian tới.

Các chuyên gia, doanh nghiệp tham quan khu xử lý nước thải KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Hieda Shusuke, Trưởng ban cố vấn đoàn chuyên gia JICA, cho biết đơn vị đang hỗ trợ KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 nhiều hoạt động cụ thể như lắp đặt hệ thống đồng hồ đo thông minh để quản lý sử dụng điện, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký KCN sinh thái.

Theo ông Hieda, yếu tố then chốt của quá trình chuyển đổi không chỉ nằm ở hạ tầng mà còn ở sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư KCN và các doanh nghiệp thứ cấp hoạt động trong KCN.

Từ vùng đất ngập thành KCN hiện đại

KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 là KCN chuyên sâu duy nhất được Chính phủ Việt Nam phê duyệt vào tháng 9.2014. Dự án được lựa chọn là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và đóng vai trò là KCN mô hình trong chương trình Phát triển kinh tế khởi nguồn từ địa phương (PBEG) do JICA đề xuất.

Ông Kazama Toshio, Phó tổng giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 chia sẻ quá trình thực hiện KCN sinh thái ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngay từ khi thành lập, chủ đầu tư đã xác định việc chuyển đổi sang KCN sinh thái không phải là mục tiêu ngắn hạn, mà là một quá trình chiến lược dài hạn. Tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, sinh thái và phát triển bền vững được đặt làm giá trị cốt lõi trong hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ quản lý.

Trong suốt 10 năm qua, bằng những nỗ lực không ngừng, chủ đầu tư đã chuyển đổi khu đất ngập mặn có giá trị thấp thành một KCN hiện đại, hài hòa, với hạ tầng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cao và hệ thống cấp điện, nước, viễn thông, khí thiên nhiên và khí công nghiệp được đi ngầm và cấp trực tiếp đến hàng rào nhà máy của từng nhà đầu tư.

Nhờ những lợi thế này, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của các tập đoàn toàn cầu có tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ tiên tiến.

Đến nay, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã thu hút khoảng 6 tỉ USD vốn đầu tư. Dự kiến đến năm 2027, khi các dự án hiện tại hoàn tất cấp phép, KCN này sẽ thu hút vốn đầu tư hơn 7 tỉ USD. Giá trị đầu tư thu hút bình quân đạt từ 10 - 12 triệu USD trên mỗi hecta đất công nghiệp cho thuê.

Ông Kazama Toshio, Phó tổng giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 chia sẻ, để một KCN thực sự xanh và thân thiện với môi trường cần có định hướng rõ ràng ngay từ đầu và hệ thống vận hành được duy trì nhất quán trong dài hạn.

"KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 hoạt động trong các lĩnh vực như công nghiệp nặng, hóa chất và vật liệu cơ bản, là những ngành đối mặt với nhiều thách thức môi trường. Tuy nhiên, ngay từ giai đoạn đầu, chúng tôi đã xây dựng khu công nghiệp theo định hướng thân thiện với môi trường và phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thuê đất để áp dụng các quy định nghiêm ngặt về quản lý chất thải và khí thải.

Chúng tôi hiểu rằng việc đáp ứng các tiêu chí KCN sinh thái là không hề dễ dàng. Bên cạnh nỗ lực của chủ đầu tư, sự cam kết và hợp tác của các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh là yếu tố không thể thiếu", ông nhấn mạnh.