TP.HCM: Công an phường Phú Mỹ triệt phá đường dây ma túy, bắt 21 người

Nguyễn Long
25/05/2026 19:57 GMT+7

Từ lời khai của Phi, Công an phường Phú Mỹ phối hợp các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ 21 người về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 25.5.2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 21 người về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

TP.HCM: Công an phường Phú Mỹ triệt phá đường dây ma túy, bắt 21 người - Ảnh 1.

21 bị can bị bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 16.5, Công an phường Phú Mỹ đã bất ngờ tiến hành kiểm tra nơi ở của Võ Ngọc Phi (tên gọi khác là "Bột", 36 tuổi) tại khu phố Phước Lập. Phi là đối tượng cộm cán thuộc diện theo dõi đặc biệt của cơ quan công an liên quan đến ma túy.

Tại nơi ở của Phi, Công an phường Phú Mỹ phát hiện trong phòng ngủ của người này cất giấu 14 đoạn ống hút được hàn kín hai đầu và 1 túi nilon chứa ma túy (Phi khai là loại ma túy đá). Khi khai nhận số ma túy trên được mua về nhằm mục đích bán lại cho các người nghiện để thu lợi bất chính.

Từ lời khai của Phi, Công an phường Phú Mỹ đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt xóa thành công nhiều nhánh tiêu thụ, bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tinh vi trên nhiều địa bàn khác nhau. Theo đó, có 21 người bị bắt giam, 3 người đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Công an phường Phú Mỹ khuyến khích người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác các điểm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn qua số điện thoại đường dây nóng trực ban hình sự 02543.876.105.

Công an TP.HCM xóa tụ điểm ma túy tại quán bar Revo ở phường Vũng Tàu

Từ việc đột kích một quán bar hoạt động quá giờ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM đã "lần theo dòng chảy", bóc gỡ toàn bộ đường dây, khởi tố 50 bị can.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
