TP.HCM: Công an tạm giữ 4 người để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng

Những người bị tạm giữ gồm: Phạm Duy Anh (30 tuổi), Đào Trọng Đức (27 tuổi, cùng ngụ TP.Hải Phòng), Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Chiến (28 tuổi, ngụ TP.Hà Nội).

Nhóm người cho vay tín dụng đen tại cơ quan công an CACC

Trước đó, Công an TP.Thủ Đức phối hợp Công an P.Linh Trung tuần tra trên địa bàn. Khi đến đường Kha Vạn Cân, công an phát hiện Anh và Đức có nhiều dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu kiểm tra. Qua công tác điều tra, nắm tình hình, công an phát hiện số điện thoại của Anh trùng với số điện thoại cho vay tín dụng đen dán trên các vách tường, cột điện.

Anh thừa nhận đã cho 31 người vay tiền với hình thức tiền góp, lãi suất từ 142%/năm đến 1.825%/năm. Mức lãi suất này cao gấp nhiều lần so với quy định cho vay trong giao dịch dân sự. Số tiền thu lợi bất chính là hơn 122 triệu đồng.

Cũng trên đường Kha Vạn Cân, Công an TP.Thủ Đức tiếp tục kiểm tra Tuấn và Chiến do có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng chức năng phát hiện Chiến và Tuấn có số điện thoại cho người khác vay tiền và lấy lãi.

Chiến và Tuấn khai đã cho khoảng 36 người vay với lãi suất từ 24% đến 30%/tháng, cao gấp 11,7 đến 18 lần so với lãi suất quy định. Đến nay, mức thu lợi bất chính khi cho người khác vay tiền của Tuấn là hơn 3,2 triệu đồng và Chiến là hơn 116 triệu đồng.

Được biết, ngoài việc tự đi dán tờ rơi để thu hút người vay, nhóm còn thuê người khác đi dán vào các khung giờ khuya, vắng người để tránh bị phát hiện. Vụ việc đang được Công an TP.Thủ Đức tiếp tục làm rõ.