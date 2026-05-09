Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Công an vào cuộc vụ đánh người tại giải bóng đá chưa được cấp phép

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
09/05/2026 14:42 GMT+7

Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) đang vào cuộc xử lý vụ một cầu thủ bị đối phương dùng chân đá vào đầu dẫn tới chấn thương trong giải đấu chưa được UBND phường cấp phép.

Trưa 9.5, đại diện UBND phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) cho biết đang phối hợp công an phường xử lý vụ một cầu thủ bị đối phương đá vào đầu dẫn đến chấn thương tại sân bóng đá Nguyên Phát trên quốc lộ 13.

TP.HCM: Công an vào cuộc vụ đánh người tại giải bóng đá chưa được UBND cấp phép - Ảnh 1.

Hành động xấu của cầu thủ đội Tùng Phở tại giải đấu chưa được cấp phép

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cầu thủ trong lúc thi đấu bị đối phương lao vào bằng tư thế triệt hạ khiến ngã xuống sân. Dù nạn nhân đang ôm chân đau đớn, cầu thủ này tiếp tục tiếp cận rồi dùng chân đá vào vùng đầu đối phương đang nằm dưới sân.

Vụ việc khiến nam cầu thủ bị choáng váng, chấn thương và phải vào bệnh viện thăm khám. Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận, nhiều người cho rằng hành vi mang tính bạo lực, phản cảm trong thể thao.

Ngay sau khi nắm thông tin, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra tối 8.5 tại sân bóng đá Nguyên Phát. Thời điểm này, tại sân đang diễn ra giải bóng đá mang tên "Doanh nhân hạng trung Sài Gòn", có tổ chức livestream và treo backdrop giải đấu.

Sự việc xảy ra trong trận đấu giữa hai đội "Tùng Phở" và "Trí Nẫu". Người có hành vi đá vào đầu đối phương được xác định là Đ.V.T, thuộc đội "Tùng Phở".

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện sân bóng Nguyên Phát đã cung cấp giấy phép kinh doanh hoạt động sân bóng. Tuy nhiên, ban tổ chức chưa xuất trình được giấy phép tổ chức giải đấu. Phòng Văn hóa - Xã hội của UBND phường Hiệp Bình cũng xác nhận chưa cấp phép cho giải bóng đá nói trên.

Liên quan vụ việc, đại diện Công an phường Hiệp Bình cho biết đang mời các bên liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.

Tại TP.HCM có nhiều giải bóng đá phong trào được tổ chức có quy mô, livestream, nhà tài trợ và thu hút đông người tham gia, theo dõi. Tuy nhiên, không ít giải đấu diễn ra khi chưa hoàn tất thủ tục xin phép cơ quan chức năng theo quy định.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu xảy ra các vụ va chạm, ẩu đả, hành hung trên sân cỏ tại các giải bóng đá phong trào. Một số vụ việc từng gây mất an ninh trật tự, tạo hình ảnh phản cảm trong hoạt động thể thao quần chúng và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hậu quả nghiêm trọng.

TP.HCM: Công an vào cuộc vụ đánh người tại giải bóng đá chưa được UBND cấp phép - Ảnh 2.

Vụ cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh hành hung một trọng tài tại giải bóng đá hồi đầu năm 2025 và sau đó bị công an bắt khẩn cấp

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

TP.HCM: Công an vào cuộc vụ đánh người tại giải bóng đá chưa được UBND cấp phép - Ảnh 3.

Vụ việc giám đốc một công ty hành hung trọng tài tại giải bóng đá phong trào ở TP.HCM từng gây bức xúc dư luận

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Từ vụ việc trên, nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc tổ chức các giải bóng đá tự phát, đặc biệt với các giải đấu có tính chất quy mô, tập trung đông người nhưng chưa được cấp phép.

Tin liên quan

Công an tạm giữ cựu tuyển thủ bóng đá Lê Sỹ Mạnh

Công an tạm giữ cựu tuyển thủ bóng đá Lê Sỹ Mạnh

Cựu tuyển thủ bóng đá Lê Sỹ Mạnh bị Công an Q.Tân Bình tạm giữ sau khi có hành động hành hung trọng tài tại một giải phong trào có tiếng ở TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

bóng đá công an TP.HCM đánh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận