TP.HCM: Công an vào cuộc vụ đánh người tại giải bóng đá chưa được cấp phép

Trưa 9.5, đại diện UBND phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) cho biết đang phối hợp công an phường xử lý vụ một cầu thủ bị đối phương đá vào đầu dẫn đến chấn thương tại sân bóng đá Nguyên Phát trên quốc lộ 13.

Hành động xấu của cầu thủ đội Tùng Phở tại giải đấu chưa được cấp phép ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cầu thủ trong lúc thi đấu bị đối phương lao vào bằng tư thế triệt hạ khiến ngã xuống sân. Dù nạn nhân đang ôm chân đau đớn, cầu thủ này tiếp tục tiếp cận rồi dùng chân đá vào vùng đầu đối phương đang nằm dưới sân.

Vụ việc khiến nam cầu thủ bị choáng váng, chấn thương và phải vào bệnh viện thăm khám. Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận, nhiều người cho rằng hành vi mang tính bạo lực, phản cảm trong thể thao.

Ngay sau khi nắm thông tin, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra tối 8.5 tại sân bóng đá Nguyên Phát. Thời điểm này, tại sân đang diễn ra giải bóng đá mang tên "Doanh nhân hạng trung Sài Gòn", có tổ chức livestream và treo backdrop giải đấu.

Sự việc xảy ra trong trận đấu giữa hai đội "Tùng Phở" và "Trí Nẫu". Người có hành vi đá vào đầu đối phương được xác định là Đ.V.T, thuộc đội "Tùng Phở".

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện sân bóng Nguyên Phát đã cung cấp giấy phép kinh doanh hoạt động sân bóng. Tuy nhiên, ban tổ chức chưa xuất trình được giấy phép tổ chức giải đấu. Phòng Văn hóa - Xã hội của UBND phường Hiệp Bình cũng xác nhận chưa cấp phép cho giải bóng đá nói trên.

Liên quan vụ việc, đại diện Công an phường Hiệp Bình cho biết đang mời các bên liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.

Tại TP.HCM có nhiều giải bóng đá phong trào được tổ chức có quy mô, livestream, nhà tài trợ và thu hút đông người tham gia, theo dõi. Tuy nhiên, không ít giải đấu diễn ra khi chưa hoàn tất thủ tục xin phép cơ quan chức năng theo quy định.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu xảy ra các vụ va chạm, ẩu đả, hành hung trên sân cỏ tại các giải bóng đá phong trào. Một số vụ việc từng gây mất an ninh trật tự, tạo hình ảnh phản cảm trong hoạt động thể thao quần chúng và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hậu quả nghiêm trọng.

Vụ cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh hành hung một trọng tài tại giải bóng đá hồi đầu năm 2025 và sau đó bị công an bắt khẩn cấp ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ việc giám đốc một công ty hành hung trọng tài tại giải bóng đá phong trào ở TP.HCM từng gây bức xúc dư luận ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Từ vụ việc trên, nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc tổ chức các giải bóng đá tự phát, đặc biệt với các giải đấu có tính chất quy mô, tập trung đông người nhưng chưa được cấp phép.