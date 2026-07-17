TP.HCM: Công an xã Đông Thạnh truy tìm nạn nhân vụ bắt trộm mèo

Ngày 17.7, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh nguồn tin về tội phạm "trộm cắp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" liên quan đến hàng loạt vụ bắt trộm mèo xảy ra trên địa bàn.

Công an xã Đông Thạnh truy tìm nạn nhân vụ bắt trộm mèo quy mô lớn ẢNH: CACC

Trước đó, qua công tác địa bàn và tổ chức truy xét, ngày 8.7, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 49 con mèo còn sống cùng 6 con mèo đã qua sơ chế tại một điểm tập kết. Ngay sau đó, Công an xã Đông Thạnh đã tiến hành triệu tập nhiều người có liên quan để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận đã dùng các loại dụng cụ, bẫy chuyên dụng lẻn vào các khu dân cư để bắt trộm mèo của người dân. Địa bàn hoạt động của nhóm này trải rộng khắp các xã Đông Thạnh, Hóc Môn, An Hội Tây, các phường Thới An, Tân Thới Hiệp, Lái Thiêu và nhiều địa phương khác.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, Công an xã Đông Thạnh thông báo ai là nạn nhân bị mất trộm mèo trong khoảng thời gian từ ngày 1.7.2026 đến nay, liên hệ ngay với Công an xã Đông Thạnh (địa chỉ số 15 Đặng Thúc Vịnh, ấp 39, xã Đông Thạnh, TP.HCM) để trình báo, phối hợp làm rõ và nhận lại tài sản của mình.