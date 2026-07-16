TP.HCM: Xuyên đêm truy bắt kẻ trộm 2 xe máy, trao trả tài sản cho người dân

Ngày 16.7, Công an phường Long Phước (TP.HCM) cho biết truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Văn Thường (52 tuổi) chỉ sau 36 giờ gây án trộm xe máy, kịp thời thu hồi 2 chiếc xe máy để trao trả nguyên vẹn cho người bị hại.

Nguyễn Văn Thường khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an phường Long Phước tiếp nhận trình báo của anh L.V.T về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 xe máy dựng trước nhà vào rạng sáng.

Nhận thấy tính chất manh động của đối tượng, Ban chỉ huy Công an phường đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khẩn trương vào cuộc.

Các tổ công tác đã tiến hành rà soát hàng loạt camera an ninh, sàng lọc những người nghi vấn trên địa bàn và khu vực giáp ranh. Chỉ sau vài giờ tập trung rà soát bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chân dung nghi phạm nhanh chóng lộ diện là Nguyễn Văn Thường.

Khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra nơi cư trú của Thường thì người này đã dùng 1 trong 2 chiếc xe máy trộm được để bỏ trốn khỏi địa bàn.

Ngay lập tức, các trinh sát tổ chức truy bám quyết liệt. Trên đường tẩu thoát, đối tượng liên tục thay đổi lộ trình và dùng nhiều thủ đoạn ranh ma nhằm cắt đuôi lực lượng chức năng.

Dù thời tiết mưa lớn, phạm vi di chuyển của nghi phạm trộm xe máy rộng qua nhiều địa bàn giáp ranh, các tổ công tác vẫn kiên trì xuyên đêm lần theo từng dấu vết nhỏ nhất, không để đối tượng có cơ hội tẩu thoát.

Đến thời điểm chưa đầy 36 giờ kể từ khi nhận tin báo, lực lượng công an đã phát hiện và khống chế thành công Nguyễn Văn Thường khi đối tượng đang điều khiển chiếc xe máy trộm cắp lưu thông trên đường Gò Dưa (phường Tam Bình). Toàn bộ tang vật của vụ án đã được thu hồi để làm thủ tục bàn giao lại cho anh L.V.T.