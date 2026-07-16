Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Xuyên đêm truy bắt kẻ trộm 2 xe máy, trao trả tài sản cho người dân

Hoàng Huy - Trần Kha
Nhận tin báo mất trộm xe máy, lực lượng Công an phường Long Phước (TP.HCM) truy bắt xuyên đêm dưới mưa lớn, phối hợp tóm gọn nghi phạm và thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người dân chỉ sau 36 giờ.

Ngày 16.7, Công an phường Long Phước (TP.HCM) cho biết truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Văn Thường (52 tuổi) chỉ sau 36 giờ gây án trộm xe máy, kịp thời thu hồi 2 chiếc xe máy để trao trả nguyên vẹn cho người bị hại.

Công an phường Long Phước truy bắt nhanh kẻ trộm, trả tài sản sau 36 giờ - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Thường khi bị bắt

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an phường Long Phước tiếp nhận trình báo của anh L.V.T về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 xe máy dựng trước nhà vào rạng sáng.

Nhận thấy tính chất manh động của đối tượng, Ban chỉ huy Công an phường đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khẩn trương vào cuộc.

Các tổ công tác đã tiến hành rà soát hàng loạt camera an ninh, sàng lọc những người nghi vấn trên địa bàn và khu vực giáp ranh. Chỉ sau vài giờ tập trung rà soát bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chân dung nghi phạm nhanh chóng lộ diện là Nguyễn Văn Thường.

Khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra nơi cư trú của Thường thì người này đã dùng 1 trong 2 chiếc xe máy trộm được để bỏ trốn khỏi địa bàn.

Ngay lập tức, các trinh sát tổ chức truy bám quyết liệt. Trên đường tẩu thoát, đối tượng liên tục thay đổi lộ trình và dùng nhiều thủ đoạn ranh ma nhằm cắt đuôi lực lượng chức năng.

Dù thời tiết mưa lớn, phạm vi di chuyển của nghi phạm trộm xe máy rộng qua nhiều địa bàn giáp ranh, các tổ công tác vẫn kiên trì xuyên đêm lần theo từng dấu vết nhỏ nhất, không để đối tượng có cơ hội tẩu thoát.

Đến thời điểm chưa đầy 36 giờ kể từ khi nhận tin báo, lực lượng công an đã phát hiện và khống chế thành công Nguyễn Văn Thường khi đối tượng đang điều khiển chiếc xe máy trộm cắp lưu thông trên đường Gò Dưa (phường Tam Bình). Toàn bộ tang vật của vụ án đã được thu hồi để làm thủ tục bàn giao lại cho anh L.V.T.

Tin liên quan

Truy bắt nhanh 'vợ chồng hờ' chuyên trộm xe máy

Truy bắt nhanh 'vợ chồng hờ' chuyên trộm xe máy

Sau 19 giờ truy xét xuyên đêm, Công an xã Sơn Mai (Quảng Ngãi) đã bắt giữ cặp đôi sống chung như vợ chồng, gây ra nhiều vụ trộm xe máy liên xã, thủ đoạn tinh vi, tiêu thụ nhanh tang vật.

Khám phá thêm chủ đề

trộm xe máy camera an ninh trộm cắp tài sản Công An TP.HCM

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận