Vụ án 'trộm xe máy của chính mình', sát hại công an xã

TAND tối cao mới đây công bố thêm 10 án lệ. Một trong số này là án lệ 74/2025 về việc định tội danh "trộm cắp tài sản" đối với hành vi chiếm đoạt tài sản của mình đang bị cơ quan có thẩm quyền tạm giữ.

Ảnh minh họa ẢNH: C.A

Vào trụ sở xã "trộm xe của chính mình"

Vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (cũ). Diễn biến sự việc như sau: Đức (tên nhân vật đã được thay đổi) cho bạn mượn chiếc xe máy hiệu Suzuki Raider. Người bạn điều khiển xe ra đường, do vi phạm luật giao thông nên bị công an xã tạm giữ.

Thấy vậy, Đức liền rủ một người bạn khác đến trụ sở UBND xã, nơi đang giữ phương tiện, tìm cách xin lại xe. Khi đến trụ sở UBND xã, Đức nói người bạn chờ ở ngoài, còn mình lén lút mở cửa nhà kho, dắt chiếc xe Suzuki Raider ra ngoài, đấu dây diện, nổ máy rồi lái đi.

Phát hiện chiếc xe vi phạm bị lấy mất, công an xã tổ chức lực lượng tìm kiếm thì phát hiện xe đang được giấu tại nhà Đức. Một phó trưởng công an xã trực tiếp đưa chiếc xe về trụ sở để giải quyết.

Thời điểm tổ công tác đến nhà, Đức bỏ trốn. Sau đó, Đức sang nhà bạn lấy một cây đao và một con dao, đuổi theo, đâm nhiều nhát vào người vị phó trưởng công an xã, khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Đức bỏ chạy, vứt dao xuống sông.

Vào cuộc điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu giám định, xác định giá trị chiếc xe Suzuki Raider là hơn 22 triệu đồng. Đức bị đưa ra xét xử, tuyên phạt mức án chung thân về tội giết người và 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Nội dung án lệ được TAND tối cao công bố trong vụ án này, là tình tiết bị cáo lợi dụng lúc không có người trông coi đã lén lút vào trộm cắp xe máy đang bị công an xã tạm giữ hành chính, rồi mang về cất giấu tại nhà mình.

Với hành vi này, tòa án xác định bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xe chưa sang tên vẫn bị tịch thu

Cũng liên quan đến tài sản là phương tiện giao thông, TAND tối cao công bố một án lệ khác là án lệ số 76/2025 về việc tịch thu công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội chưa sang tên.

Theo nội dung vụ án, bà Hà, ông Thắng (tên các nhân vật đã được thay đổi) và một số người khác có quan hệ làm ăn chung về bất động sản. Sau thời gian suôn sẻ, mâu thuẫn nảy sinh do ông Thắng nợ nần.

Để đòi tiền, các thành viên trong nhóm thống nhất thuê xe ô tô của vợ chồng bà Hà, đến gặp ông Thắng ở quán cà phê. Nói chuyện một hồi không thể tìm được cách giải quyết, ông Thắng bị đối phương kéo ra xe ô tô, chở đến vườn cao su.

Ông Thắng ra sức kêu cứu liền bị đánh, ép viết giấy nợ. Nạn nhân có 1,4 triệu đồng trong túi cũng bị nhóm đối tượng lấy mất, trong đó 1 triệu đồng trả tiền thuê xe cho vợ chồng bà Hà.

Sự việc được trình báo cơ quan công an. Tòa án sau đó xét xử, tuyên án tù với nhiều người trong nhóm bà Hà về các tội cướp tài sản và bắt người trái pháp luật, đồng thời tịch thu xe ô tô của vợ chồng bà Hà.

Không đồng ý với phán quyết trên, bà Hà kháng cáo xin trả lại ô tô, vì xe này đứng tên một người khác, bà Hà chỉ nhận ủy quyền quản lý chứ không phải chủ sở hữu.

Tại phiên phúc thẩm, tòa xác định người đang đứng tên trên giấy tờ xe ô tô là bà Đào. Bà Đào đã bán xe cho ông Ngân theo hình thức ủy quyền, không sang tên theo quy định. Ông Ngân sau đó bán xe cho bà Hà, cũng với hình thức tương tự.

Tòa cho rằng, dù chưa sang tên nhưng bà Hà đã là chủ sở hữu thực sự của chiếc xe, bởi hợp đồng ủy quyền thể hiện bà Hà được thực hiện đầy đủ các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt (cho thuê, bán, cầm cố…). Việc này được cả ông Ngân và bà Đào xác nhận.

Những căn cứ nêu trên cho thấy xe ô tô thuộc sở hữu của bà Hà, được sử dụng làm phương tiện phạm tội, việc tịch thu là đúng quy định.