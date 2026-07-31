TP.HCM công bố 80 khu vực hạn chế khai thác nước ngầm

Kèm theo quyết định này là danh mục 80 khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất, trong đó có 76 khu vực thuộc vùng hạn chế 1 và 4 khu vực thuộc vùng hạn chế 2. Trong số 80 khu vực hạn chế khai thác nước ngầm, địa bàn TP.HCM cũ chiếm đến 60 khu vực, tỉnh Bình Dương cũ có 1 khu vực và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 19 khu vực.

Cụ thể, vùng hạn chế 1 là các khu vực có nguy cơ xâm nhập mặn bao gồm: phường Phú Mỹ, phường Tân Phước; xã Phước Hải, xã Hồ Tràm, xã Long Điền, xã Long Hải và xã Bình Châu 7,3.

Vùng hạn chế 2 là khu vực có mực nước động vượt giới hạn mực nước khai thác gồm: phường Tân Thành, xã Hòa Hiệp, xã Hòa Hội, xã Hồ Tràm.

UBND TP.HCM đã công bố danh mục 80 khu vực hạn chế khai thác nước ngầm ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại các vùng hạn chế khai thác nước ngầm, cơ quan có thẩm quyền sẽ không cấp giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất để xây dựng công trình khai thác mới. Việc trám lấp giếng, điều chỉnh hoặc chấm dứt khai thác phải gắn với lộ trình, bảo đảm nguồn nước thay thế ổn định, không làm gián đoạn việc cấp nước sinh hoạt, phòng, chống thiên tai và phòng cháy, chữa cháy.

Danh mục cũng quy định giới hạn mực nước khai thác của các tầng chứa nước trên địa bàn TP.HCM không quá 40 m đối với tầng chứa nước lỗ hổng và không quá 50 m đối với tầng chứa nước trong đá bazan, khe nứt.

Quyết định cũng giao giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và phương án tổ chức thực hiện hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP.HCM.