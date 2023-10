TP.HCM công bố danh mục thanh tra trường học, trung tâm ngoại ngữ

Sở GD-ĐT TP.HCM công bố danh mục kiểm tra, thanh tra trường học, trung tâm ngoại ngữ trong năm học 2023-2024 SỞ GD-ĐT TP.HCM

Ngày 18.10, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã ký và ban hành danh mục các cuộc kiểm tra, thanh tra trường học từ mầm non đến THPT, trung tâm GDTX-GDNN, trung tâm ngoại ngữ trong năm học 2023-2024.

Theo đó, năm học 2023-2024, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ thực hiện 96 cuộc thanh tra, kiểm tra ở các nội dung như: kiểm tra công tác quản lý văn bằng chứng chỉ, tuyển sinh các lớp đầu cấp, tổ chức thi cấp chứng chỉ nước ngoài tại Phòng GD-ĐT quận Phú Nhuận, huyện Hóc Môn, quận 1, 5, 8; các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc quận Phú Nhuận, 1, 5; các trung tâm có tổ chức thi cấp chứng chỉ nước ngoài trên địa bàn quận quận 1, 5, 8, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT kiểm tra việc thực hiện hoạt động giảng dạy và công tác quản lý của 24 trung tâm ngoại ngữ, tin học tại quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú; 12 trung tâm ngoại ngữ, tin học tại quận Bình Thạnh, TP.Thủ Đức; 12 trung tâm ngoại ngữ, tin học tại quận 1, 10, 11…

TP.HCM tiếp tục thanh tra, kiểm tra hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ NGỌC LONG

Về công tác thực hiện phần mềm tính khẩu phần dinh dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ trong nuôi chăm sóc, giáo dục trẻ, Sở GD-ĐT phê duyệt danh mục kiểm tra tại một số trường mầm non của quận 7, 11; kiểm tra công tác quản lý, tổ chức hoạt động ngoại khóa trong các cơ sở giáo dục mầm non của quận 4, Tân Phú; kiểm tra công tác ban hành chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo ở trường mầm non quận Bình Tân, huyện Cần Giờ.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT sẽ thanh tra việc thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí và các nguồn lực tài chính khác tại Trường THPT Hàn Thuyên, Trần Phú…

Từ ngày 16.10 đến 16.11 Sở GD-ĐT TP.HCM tiến hành thanh tra, kiểm tra các khoản thu trong trường học, giám sát công tác quản lý thu, chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục.

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ kiểm tra phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và các quận huyện, các trường THPT công lập và các cơ sở giáo dục trực thuộc việc tổ chức triển khai thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo Nghị quyết số 04 của HĐND; việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, việc triển khai thực hiện kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đồng thời, Sở GD-ĐT TP.HCM kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, khử mùi, khử khuẩn, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa nhà vệ sinh, đảm bảo yêu cầu an toàn trong các cơ sở giáo dục, chấn chỉnh tình trạng nhà vệ sinh xuống cấp, ô nhiễm, bốc mùi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của học sinh.