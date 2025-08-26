Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

TP.HCM công bố thêm 7 di tích được xếp hạng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
26/08/2025 06:50 GMT+7

Ngày 25.8, theo tin từ lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đã ký các quyết định xếp hạng thêm 7 di tích cấp TP của TP.HCM.

Trong đó, 5 công trình được công nhận di tích lịch sử gồm: Đình Tân Phước; Đình thần Phú An; Trường THPT Ernst Thälmann; Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ; Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn và 2 di tích kiến trúc nghệ thuật: Đền thờ họ Trương và khu mộ ông bà Trương Minh Thành; Công viên khu mộ cổ Gò Quéo.

TP.HCM công bố thêm 7 di tích được xếp hạng- Ảnh 1.

Đình Tân Phước được xếp hạng di tích cấp thành phố

Ảnh: Q.TRÂN

Đình Tân Phước tại số 254/4 Âu Cơ, P.Tân Hòa, được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 19, lưu dấu nhiều sự kiện lịch sử trong giai đoạn kháng chiến 1940 - 1950 của quân và dân ấp Tân Phước, xã Phú Thọ Hòa, tỉnh Gia Định nói riêng và quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nói chung.

Đình thần Phú An (hẻm 108 Võ Duy Ninh, P.Thạnh Mỹ Tây) mang đậm nét kiến trúc truyền thống của đình làng Nam bộ, thờ các vị thần gắn liền với tín ngưỡng dân gian đời sống tinh thần của người Việt.

Trường THPT Ernst Thälmann (8 Trần Hưng Đạo, P.Bến Thành) do người Pháp xây dựng. Ngôi trường là nơi xuất phát điểm của cuộc mít tinh, biểu tình phản đối can thiệp của Mỹ vào VN và Đông Dương.

Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ (KP 29, P.Thới An) là căn cứ địa đầu tiên của tỉnh Gia Định trong kháng chiến chống Pháp, cũng là nơi khởi đầu cho sự hình thành căn cứ kháng chiến An Phú Đông.

Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn (khu Vườn Thơm, đường Trương Văn Đa, xã Bình Lợi) là nơi đã diễn ra nhiều cuộc hội họp, đưa ra những quyết sách quan trọng trong lãnh đạo kháng chiến của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.

Đền thờ họ Trương và khu mộ ông bà Trương Minh Thành (82/5 Lý Thường Kiệt và ở hẻm 102 Lý Thường Kiệt, P.Hạnh Thông) mang các đặc điểm điển hình của lăng mộ hợp chất dành cho các vị quan đại thần thời Nguyễn, vào giai đoạn nửa đầu thế kỷ 19. Hiện đền thờ còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị như bài vị, liễn đối, hoành phi, bao lam, chân đèn.

Công viên khu mộ cổ Gò Quéo (đường Võ Chí Công, P.Bình Trưng) là khu nghĩa địa có từ thời nhà Nguyễn, gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển vùng đất Nam bộ, trong đó có mộ Tả tham tri Phạm Quang Triệt và mộ Tổng đốc Ninh Thái Phạm Duy Trinh.

Tin liên quan

Lễ hội đình làng hơn 500 năm lịch sử giữa trung tâm TP.Đà Nẵng

Lễ hội đình làng hơn 500 năm lịch sử giữa trung tâm TP.Đà Nẵng

Q.Hải Châu hiện nay vốn có nguồn gốc từ làng Hải Châu của tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình theo chân vua Lê Thánh Tông khai phá đất đai, người dân lập nên làng Hải Châu và sinh sống ở nơi này từ cuối thế kỷ 15.

Rộn ràng sắc màu lễ hội đình làng giữa lòng Đà thành

Đêm áo dài 'Mỹ tục khả gia' ở đình làng hơn 550 năm tuổi

Khám phá thêm chủ đề

đình Tân Phước Đình thần Phú An Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ Công viên khu mộ cổ Gò Quéo Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận