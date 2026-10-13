Chiều 13.10, Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, tôn vinh và trao danh hiệu "Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu" năm 2026. Dịp này, có 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân được UBND TP.HCM công nhận đạt danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026.

TP.HCM công nhận 100 doanh nghiệp, 96 doanh nhân tiêu biểu năm 2026 ẢNH: HUBA

Trong đó, 100 doanh nghiệp ghi nhận những kết quả đáng chú ý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh với vốn chủ sở hữu đạt 119.463 tỉ đồng; doanh thu trong hai năm 2024, 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 đạt 484.593 tỉ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 40.317 tỉ đồng; tổng nộp ngân sách trong hai năm 2024, 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 đạt 41.629 tỉ đồng. Đặc biệt, 100 doanh nghiệp tiêu biểu này đã tạo việc làm ổn định cho 69.217 lao động và tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí 563 tỉ đồng. Đây là những doanh nghiệp không chỉ duy trì sự tăng trưởng ổn định, đóng góp lớn cho ngân sách và đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, mà còn thể hiện vai trò ngọn cờ đầu trong việc đổi mới, ứng dụng xu hướng bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM gửi đến các thế hệ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp lời chúc mừng tốt đẹp nhất, cùng lời cảm ơn chân thành về những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố và đất nước. Nhìn lại chặng đường đã qua, đội ngũ doanh nhân TP.HCM nói riêng và doanh nhân Việt Nam nói chung ngày càng khẳng định vai trò là một lực lượng quan trọng của nền kinh tế. Thành phố thực sự đồng hành, coi khó khăn của doanh nghiệp là vấn đề cần chủ động giải quyết và thời gian tới sẽ tập trung xử lý những điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng, hạ tầng và các dự án tồn đọng theo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật; thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hạ tầng số và hạ tầng phục vụ sản xuất... Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Công Vinh cũng đề nghị HUBA tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp; kịp thời tập hợp, phản ánh trung thực những khó khăn phát sinh từ thực tiễn, đồng thời đề xuất giải pháp có căn cứ, có tính khả thi. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối đối tác, đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cần hướng đến hiệu quả, thước đo đối với hội viên...

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA cho rằng doanh nghiệp thành phố phải đổi mới nhanh hơn, quản trị tốt hơn, năng suất cao hơn và vươn ra thế giới mạnh mẽ hơn. ẢNH: HUBA

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA cũng phát biểu chúc mừng những doanh nghiệp và doanh nhân được vinh danh là Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026. Danh hiệu này trước hết là sự ghi nhận những thành quả mà các doanh nghiệp, doanh nhân đã tạo dựng nhưng ý nghĩa của nó còn lớn hơn thế. Bởi một doanh nghiệp có thể lớn lên bằng doanh thu, tài sản và thị phần nhưng để đi thật xa, doanh nghiệp phải lớn lên bằng uy tín và niềm tin. Đó là niềm tin của khách hàng, người lao động, đối tác và niềm tin của xã hội. Vì vậy, doanh nghiệp lớn hãy mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp đi trước hãy chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp đi sau... Bên cạnh đó, công nghệ đang thay đổi từng ngày, trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách doanh nhân làm việc, những tiêu chuẩn xanh đang thay đổi cách thế giới sản xuất và tiêu dùng cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu đang tiếp tục được định hình lại.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp không thể thành công trong tương lai chỉ bằng những phương thức đã từng giúp họ thành công trong quá khứ. Doanh nghiệp thành phố phải đổi mới nhanh hơn, quản trị tốt hơn, năng suất cao hơn và vươn ra thế giới mạnh mẽ hơn. Trong hành trình đó, HUBA xác định phải thực sự là ngôi nhà chung và tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp thành phố; tăng cường liên kết để doanh nghiệp thành phố cùng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị; đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực quản trị; đồng thời mở rộng xúc tiến thương mại, kết nối thị trường và tạo thêm những cơ hội kinh doanh thực chất cho hội viên...



