TP.HCM: 'Cua rơ' 68 tuổi nghi bị đột qụy tử vong trên cầu Bình Lợi

Sáng 9.12, Công an phường Hiệp Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trên cầu Bình Lợi.

Hiện trường vụ việc ẢNH: CTV

Theo nguồn tin của Thanh Niên, danh tính nạn nhân được xác định là ông T.V.H (68 tuổi, sống ở phường Dĩ An, Bình Dương cũ).

Khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, ông H. cùng một nhóm người chạy xe đạp trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi trung tâm TP.HCM. Khi "cua rơ" này đang qua cầu Bình Lợi thì bất ngờ chao đảo rồi ngã xuống đường, bất tỉnh.

Lực lượng y tế có mặt xác định nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, cơ thể nạn nhân không có tác động ngoại lực. Qua kiểm tra ban đầu, các bác sĩ nhận định có thể nạn nhân tử vong do đột quỵ.

Người nhà ông H. cũng có mặt cung cấp thông tin ông bị bệnh suyễn, sáng nay ra đường quên uống thuốc. Ông H. có niềm đam mê chạy xe đạp và đã chạy được 10 năm nay.

Ảnh hưởng từ vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ ẢNH: CTV

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.