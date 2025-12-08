Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Khách thuê phát hiện chủ nhà tử vong, cơ thể có vết bầm

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
08/12/2025 17:03 GMT+7

Theo trình báo, người phụ nữ thuê nhà phát hiện nam chủ nhà 43 tuổi tử vong, phần mặt và một số nơi trên cơ thể có vết bầm, xây xát.

Ngày 8.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông được phát hiện tử vong trong căn nhà ở phường Dĩ An (Bình Dương cũ).

TP.HCM: Khách thuê phát hiện chủ nhà tử vong, cơ thể có nhiều vết thương - Ảnh 1.

Khách thuê phát hiện chủ nhà tử vong, cơ thể có nhiều vết thương

ẢNH: CTV

Theo nguồn tin Thanh Niên, danh tính nạn nhân được xác định là ông Đ.T.T (43 tuổi), chủ căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Người phát hiện nạn nhân tử vong là một phụ nữ thuê lại phần phía trước căn nhà của ông T. để kinh doanh buôn bán.

Trước đó, tối 7.12, Công an phường Dĩ An nhận tin báo của người dân về việc phát hiện ông T. tử vong tại nhà.

Theo lời khai nhân chứng, ông T. nằm ngủ trên ghế salon từ chiều đến tối không thức dậy. Đến khoảng 19 giờ, bà đến lay thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, đầu, mặt và một số nơi trên cơ thể ông T. có vết bầm, xây xát.

Cũng theo nguồn tin, ông T. sống một mình tại căn nhà này. Cơ quan chức năng chưa tìm được thân nhân của ông T. nên hiện chưa thể tổ chức khám nghiệm tử thi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong Điều Tra công an người đàn ông
